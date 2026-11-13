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Австрийский политолог Хайнц Гертнер утверждает, что еще 12 лет назад определил две перспективы для Украины.

Об этом он заявил на Тбилисском форуме по нейтралитету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«3 марта 2014 года я опубликовал статью «Украине следует обратить внимание на австрийскую модель», в которой я описал два сценария для Украины… Два моих сценария: Украина будет постоянно нейтральной или постоянно разделенной. К сожалению, оказалось, что теперь Украина будет постоянно разделенной, но я думаю, что вариант нейтралитета для Украины все еще возможен»,- сказал Гертнер.

Он считает, что Украину можно объединить, как Германию, если она будет нейтральной, как Австрия.

Выступающий, правда, не уточнил, по какой причине Россия согласится повторять такой сценарий, учитывая обман Запада с расширением НАТО.