Если Украина не хочет договариваться, то придётся превращать её в полностью недееспособное государство.

Об этом заявил близкий к Кремлю политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Если дипломатия сработает, и Украина в конце концов согласится на ограничения, о которых четыре с половиной года назад говорили в Стамбуле… Это и на ограничения военной мощи Украины, и на ограничения, связанные с вступлением в НАТО и так далее. Если это будет согласовано, то хорошо», – сказал Лукьянов.

«Президент Путин твердо намерен достичь поставленных целей. И эти цели, если отбросить официальные формулировки, очень просты: Украина должна оказаться в положении недееспособного государства, которое не будет представлять угрозы для России.

«Если нет, то Украина должна оказаться в положении недееспособного государства, когда она не сможет проводить политику, которую Россия будет считать враждебной.

Конечно, российская сторона тоже за это заплатит. Я имею в виду как потери на поле боя, так и экономические проблемы. Но даже самые пессимистично настроенные специалисты признают, что в ближайшие несколько месяцев, а может и год, это не обрушит российскую экономику и не подорвет решимость России продолжать.

И, конечно, в этой ситуации мы имеем дело с типичной войной на истощение, очень тяжелой войной на истощение. И с этой стороны ожидается, что потенциал Украины меньше. Она будет сталкиваться со все более серьезными проблемами во всех сферах.

И что еще важнее, мы видим, что Европа, которая является главным спонсором украинской стороны и которая фактически позволяет этой войне продолжаться, сталкивается с растущими проблемами с финансированием этой войны. Денег просто нет», – добавил он.