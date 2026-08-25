«Украина – головная боль на полвека»
Украина будет представлять проблему для России даже после окончания СВО.
Об этом близкий к Кремлю политолог Алексей Чеснаков заявил на радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно трезво оценивать, что Украина – это большая головная боль надолго. И, как бы ни закончилась СВО, одна, вторая победа России, но нам придется каким-то образом разбираться с тем, что там останется», – сказал Чеснаков.
Он оценивает, что русские и украинцы смогут окончательно помириться только через полвека.
«Думаю, что мы, в конечном счете, помиримся и будем жить в мире и согласии, но произойдет это не при нашей жизни. По крайней мере, я не вижу в ближайшие 30-50 лет каких-то возможностей. Потому что конфликт довольно серьезный, как принято говорить, экзинстенциальный, не на жизнь, а на смерть. Это настоящая война, в которой каждая сторона отстаивает свои идеалы и интересы», – сказал Чеснаков.
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