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Украина будет представлять проблему для России даже после окончания СВО.

Об этом близкий к Кремлю политолог Алексей Чеснаков заявил на радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно трезво оценивать, что Украина – это большая головная боль надолго. И, как бы ни закончилась СВО, одна, вторая победа России, но нам придется каким-то образом разбираться с тем, что там останется», – сказал Чеснаков.

Он оценивает, что русские и украинцы смогут окончательно помириться только через полвека.