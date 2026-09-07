Украина и американские посланники говорили на разных языках – Бортник

Анатолий Лапин.  
07.09.2026 14:39
  (Мск) , Киев
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Война, Политика, Россия, США, Украина


В отличие от России, которая с посланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом говорила «на одном языке», Украина снова выкатывала просьбы и требования, но не обсуждала предметно мирный план.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от России, которая с посланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом...

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«В Москве были действительно достаточно плотные переговоры, три часа, практически тет-а-тет, с очень маленькими делегациями участников, и эти переговоры практически не комментировались для СМИ. Небольшие комментарии Уиткоффа, Кушнера, небольшие комментарии Ушакова, то есть плотные, содержательные. Все шло за кулисами. Я думаю, что Уиткофф и Кушнер говорили с Путиным на одном языке, но уперлись в конечном итоге в российские ультиматумы. Россия считает, что она сейчас побеждает на поле боя, и поэтому она не должна, не собирается уступать. И Россия продолжает настаивать на том, чтобы Украина вышла из Донбасса, выполнила другие российские условия как обязательный элемент для прекращения боевых действий…

Что показал украинский цикл? Что тут стороны разговаривают на разных языках, и цели очень разные. Уиткофф и Кушнер дальше обсуждали какие-то элементы своих идей, элементы своего мирного плана. Скорее всего, мы увидим попытку оживить мирный план Трампа, вот эти знаменитые 28 пунктов. А Украина говорила о зимнем пакете. Украинское руководство слушало уважительно, кивало головой, а потом снова и снова поднимало вопрос о необходимости поставки в Украину ракет «Пэтриот», дополнительной финансовой, материально-технической помощи, сдерживания России. То есть говорили, по большому счету, о разных вещах.

Ни в Киеве, ни в Москве не прозвучало согласие на те новые мирные идеи, которые привезла американская делегация. Хорошо, что переговорный процесс восстановлен. Действительно, его не было с весны, переговоров практически не было. Но мы очень далеко находимся от какого-либо мирного соглашения», – заявил Бортник.

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