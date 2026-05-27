Украина копит ракеты для массированного удара, – Царев

Анатолий Лапин.  
27.05.2026 12:54
  (Мск) , Киев
Ракет у Киева будет становиться всё больше. Об этом, комментируя сегодняшний удар Storm Shadow по Севастополю,  «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев:

«Насколько я знаю, ракет в Киеве будет становиться всё больше», – сказал он.

Политик считает, что основная часть получаемых НАТОвских боеприпасов будет накапливаться под массовый залп, чтобы гарантированно обойти ПВО:

«Чтобы получить массовый эффект, надо, чтобы ракет было очень много. Не десять, не двадцать одновременно — совершенно другое количество».

Для России является задачей найти недорогое и эффективное противодействие волнам БПЛА, которые разряжают ПВО перед запуском ракет.

 «Надо развивать свою ПВО, надо сбивать дронами, не «Панцирями». «Панцирей» у нас очень ограниченное количество в стране производится – при всём при том, что Киев поставил задачу поднять количество ударов по тылам до тысячи ударов в день. Поэтому мы, очевидно, не справимся, если не начнём развивать ПВО на базе беспилотников, как это делается в Киеве.

То есть, по-хорошему, мы не должны были разряжать наши «Панцири» на недорогие беспилотники. Киевский беспилотник, который используется для сбития «Герани», стоит две тысячи долларов, ракета «Панцирь» стоит от двух до четырёх миллионов рублей в зависимости от модификации».

По словам Царева, если бы у ВСУ были не только британские ракеты, а и ядерная бомба, её бы применили по Крыму.

«Да просто, чем есть, тем и бьют. Но очевидно, что они используют все возможности, которые у них есть, они используют. Будь у них ядерная бомба сегодня, они бы сегодня же нанесли удар. Любое оружие, которое у них появляется, любую цель, которую они могут поразить, они сразу же поражают и используют всё оружие, которое у них есть».

