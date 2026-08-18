Чем большее количество дронов Украина будет запускать, тем проще станет вычислять и поражать места их складирования.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог и разработчик дронов, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» и советник министра транспорта РФ Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этой ночью 700 дронов летело только на Москву. Ну, это фантастика. Еще совсем недавно, во всяком случае, фантастикой казалась. А сейчас – уже реальность. Я, честно говоря, уже даже не представляю…. Дальше 2000 будут лететь, правильно ведь?», – спросил ведущий.

«Там линейную наращивать не так просто. Потому что сейчас они же делают достаточно-таки распределенный пуск. Ну, то есть эти 700 складываются, они запускаются по два-три на разных точках пуска, потом собираются где-то и летят все вместе.

Если им дальше массировать, тогда мы будем бить по тем местам, где они складируются. То есть даже проще будет, получается», – ответил Чадаев.