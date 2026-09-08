Украина переориентировалась на выпуск патриотов и идиотов – киевский политтехнолог

Игорь Шкапа.  
08.09.2026 18:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, Кризис, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Украине не нужно качественное образование, поскольку украинская экономика не нуждается в людях с фундаментальными знаниями.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не нужно качественное образование, поскольку украинская экономика не нуждается в людях с фундаментальными...

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Эксперт напомнил, что на Украине принято оплевывать советское образование, но заметил, что оно было построено по модели классической гимназии и давало в целом качественную подготовку школьников.

«Что не скажешь сейчас об украинской школе, которая превратилась в школу двух коридоров. Есть, конечно, приватные школы, где неплохое качество образования, но это за деньги для избранных, а для остальных – второй коридор, и миссия этой школы – выпуск патриотов и идиотов», – подчеркнул политтехнолог.

По его словам, любая школа должна быть привязана к модели государства, отметив, что с концепцией «аграрной сверхдержавы» ничего не получилось.

«Думаю, что на следующий год засеют где-то, в лучшем случае чуть больше половины от этого, поскольку тут сегодня ситуация такая, что продают зерно ниже себестоимости, соответственно, сокращение посевных, то есть с сохранностью супердержавы ничего не получилось.

Остаётся только сервисное – продавцы, клининг, мелкий ремонт… Но для этого не нужны фундаментальные знания. Вот и всё», – подытожил Золотарев.

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