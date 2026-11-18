Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За повреждение Крымского моста Украина будет отвечать собственными объектами инфраструктуры как в Киеве, так и в других городах.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Эксперт отметил, что у России в последнее время изменилась тактика ударов – она больше не распыляет ресурсы, а сосредотачивает их на конкретных областях.

«Инфраструктура, мосты, остатки энергетики – тактика изменилась, теперь пришли к тому, что кошмарят несколько дней определенные регионы: Днепровская, Запорожская область, на прошлой неделе там катком (прошли), действительно, Днепродзержинск несколько дней сидел без электричества, в Днепре была очень тяжелая ситуация. Сейчас чуть-чуть получше, но в городе-миллионнике, что такое, когда не работает светофор и гигантские пробки, заторы – там очень кислая ситуация. Теперь возможно переключатся снова на Киев, ибо на прошлой неделе по Киеву было 125 ударов по энергетике, по Днепропетровской области – 135. Не только Днепр, но еще и Кривой Рог, еще и Каменское, Днепродзержинск – довольно-таки большие города, не считая там Желтых Вод, Новомосковска, куда тоже прилетало», – отметил он.

«Поэтому, я не думаю, что будет что-то оригинальное – будут двигаться по вот этой стратегии. Может, будет более массированный удар: крылатые, баллистические ракеты плюс реактивные беспилотники, то есть в большом количестве. Подозреваю, что по столице, скорее всего, попытаются добить мосты», – заявил Золотарев.

Читайте также: Ответ за Крымский мост будет такой, что мы проникнемся, – иноагент