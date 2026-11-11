В 2022 году Вашингтон принял политическое решение молчаливо поддерживать развитие неонацизма на Украине.

Об этом на канале «Liberty TV UA» заявила бежавшая в США львовский историк Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После 22 года Запад начал играть в жмурки – и заявлять, что на Украине нацистов уже нет.

В США уже давно существует Антидиффамационная лига, которая мониторит проявления антисемитизма на Украине. Они годами публиковали статьи об «Азове» [террористическая организация], мониторили их связи с российскими неонацистами.

Фактически, Украина стала Меккой для неонацистов всей Европы. И они об этом писали. А США – страна, где больше всего неонацистов. И они имели связи с нашими неонацистами, в том числе «Азовом».

Но 24 февраля было принято политическое решение, что на Украине нет нацистов. Антидиффамационная лига после 24 февраля не опубликовала ни одного сообщения о неонацистах на Украине», – сказала Гавришко.