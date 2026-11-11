Украина превратилась в «Мекку неонацизма», а Вашингтон одобрил – львовский историк

Вадим Москаленко.  
11.11.2026 14:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Украина


В 2022 году Вашингтон принял политическое решение молчаливо поддерживать развитие неонацизма на Украине.

Об этом на канале «Liberty TV UA» заявила бежавшая в США львовский историк Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2022 году Вашингтон принял политическое решение молчаливо поддерживать развитие неонацизма на Украине. Об...

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«После 22 года Запад начал играть в жмурки – и заявлять, что на Украине нацистов уже нет.

В США уже давно существует Антидиффамационная лига, которая мониторит проявления антисемитизма на Украине. Они годами публиковали статьи об «Азове» [террористическая организация], мониторили их связи с российскими неонацистами.

Фактически, Украина стала Меккой для неонацистов всей Европы. И они об этом писали. А США – страна, где больше всего неонацистов. И они имели связи с нашими неонацистами, в том числе «Азовом».

Но 24 февраля было принято политическое решение, что на Украине нет нацистов. Антидиффамационная лига после 24 февраля не опубликовала ни одного сообщения о неонацистах на Украине», – сказала Гавришко.

Она подчеркнула, что фактов было множество, и историк сама написала несколько статей.

«Но реакции – ноль. Потому что это политическое решение. Запад сейчас делает вид, что ничего нет. Я не говорю уже про колумбийские и мексиканские наркокартели, которые на Украине тренируются, а США потом будут бороться с ними.

На Украине есть финские неонацисты, испанские неонацисты. Но все делают вид, что этого нет. Говорят, что это всё путинский нарратив.

Нацисты похищали людей, пытали, убивали, насиловали украинских женщин. Из-за этого, в первую очередь, против них были введены санкции. Но они продолжают все эти практики, которые никогда не прекращались.

И сейчас [после скандала на Борщаговке] началась масштабная пиар-кампания по отбеливанию «Азова», в которую включились и все оппозиционные силы», – добавила она.

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