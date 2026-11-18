«Украина – пример инноваций!» – Фон дер Ляйен объявила о новом плане финансирования Киева на 2027 год
Евросоюз в 2027 году выделит для Украины ещё один кредит в размере 45 миллиардов евро.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Урсула предложила создать новый инструмент поддержки Украины на сумму 45 миллиардов евро в 2027 году, который покроет две трети дефицита бюджета в размере 70 миллиардов евро.
Из них 20 миллиардов евро пойдут на поддержку бюджета, а 25 миллиардов – на оборону. Предполагается, что Украина вернет основную сумму долга только после того, как Россия выплатит репарации.
«На 2026 год потребности Украины покрыты. Сегодня мы предлагаем еще 45 миллиардов евро для покрытия двух третей ее потребностей на 2027 год.
Мы уже предусмотрели возможность использования сверхдоходов от замороженных активов, и до сих пор они использовались для погашения кредитов G7.
Мы предлагаем использовать сверхдоходы для погашения именно того кредита, который мы предлагаем. Таким образом, у нас с обеих сторон есть варианты использования механизмов для погашения кредита», – сказала немка.
«Мы повысим рентабельность инвестиций. Другими словами, Украина является примером инноваций. Мы можем многому у нее научиться. С другой стороны, производственные мощности в Европейском Союзе также должны быть расширены.
Это защищает Украину, обеспечивает ее ресурсами, но также должно обеспечить ресурсами или точнее доходами Европейский Союз», – добавила фон дер Ляйен.
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