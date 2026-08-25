Украинцы категорически не хотят воевать за истлевший труп Коновальца – Дацюк

Вадим Москаленко.  
25.08.2026 18:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Молодёжь, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская молодёжь не приемлет и не хочет умирать за идеалы, которые предлагают им бандеровцы и коррупционеры.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская молодёжь не приемлет и не хочет умирать за идеалы, которые предлагают им бандеровцы...

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«Уже прошло более четырёх лет войны, а у нас до сих пор нет цели войны. Зачем мы воюем? Пока не умрёт Путин? Или за территории, за людей, за единство, за авторитарную Украину, за нацию?

Цели войны не могут быть по умолчанию, получается плохо. По умолчанию воюем за нацию, за Бандеру, за то, чтобы труп Коновальца был внутри Украины.

Но это не ответ. Потому что дело не только в том, хватает ли это для того, чтобы мобилизовать людей на фронт. Хотя это вопрос номер один – не хватает», – сказал Дацюк.

«Это молодежь заставляет бежать из страны. Под это молодежь жизнь положить не хочет. И вы можете сколько угодно рассказывать, но первый момент, который у вас возникает еще во время войны – пойдет ли молодежь защищать вашу страну? Но не идёт, и всё.

Это значит, что вы, элита, не работали. Это ваша проверка. Молодёжь не идёт воевать за украинский язык, за Бандеру, за Коновальца.

Потому что молодёжь говорит: а где та элита, которая принимала в 2019-м вот эту вот преамбулу? Часть в Европе, часть на Канарах, часть еще где-то. Часть тихонько сидит в парламенте, ерундой занимается», – подытожил философ.

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