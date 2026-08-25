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Украинская молодёжь не приемлет и не хочет умирать за идеалы, которые предлагают им бандеровцы и коррупционеры.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже прошло более четырёх лет войны, а у нас до сих пор нет цели войны. Зачем мы воюем? Пока не умрёт Путин? Или за территории, за людей, за единство, за авторитарную Украину, за нацию? Цели войны не могут быть по умолчанию, получается плохо. По умолчанию воюем за нацию, за Бандеру, за то, чтобы труп Коновальца был внутри Украины. Но это не ответ. Потому что дело не только в том, хватает ли это для того, чтобы мобилизовать людей на фронт. Хотя это вопрос номер один – не хватает», – сказал Дацюк.