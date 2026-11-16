Многие украинцы, и в больших городах, и в провинциях с ужасом ожидают наступления зимы. В глубинке ситуация выглядит куда страшнее, поскольку накладывается на беспредел местных царьков, разворовавших все финансы для защиты энергосистемы. Все по лекалам столичных и областных тузов. Но, скажем, в Киеве бездельника и хапугу Кличко заставляет ныне активничать боязнь, что Зе усадит в его кресло и на его финансовые потоки свою креатуру, а на местах атаманы зачастую подконтрольны только самим себе.

Символом такого беспредела может считаться городок Украинка (Киевская обл., 15 тыс. жителей). В свое время он гремел на весь СССР как «всесоюзный центр энергетиков», поскольку вместе с Трипольской ТЭС был построен выходцами из разных республик. Ныне же находится в состоянии гуманитарной катастрофы. Света нет сутками, тепла не предвидится.

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И дело не только в том, что ТЭС подвергается обстрелам, но и в преступной безответственности мэра Туренко, ставленника экс-главаря Зе-офиса Ермака. Туренко для него тайно поставлял дорогой днепровский песок, дерибанил бюджет и даже копался в могилах на местном кладбище ради сатанинских увлечений своего босса. Единственное, о чём забыл – забота о горожанах. И вот теперь все они сидят во тьме и холоде, будучи уверенными, что деньги на энергобезопасность растырены.

Люди не знают, кому жаловаться, потому что надежд на изменение ситуации мало. Заверещал даже «Совет ветеранов российско-украинской войны».

«Город нуждается в заранее подготовленных альтернативных источниках тепла. Однако теперь реальных альтернативных котельных нет, а люди в неизвестности. Просим высшие органы государственной власти вмешаться в ситуацию».

«Они бы ещё во «всемирную лигу сексуальных меньшинств обратились», как Остап Бендер советовал Паниковскому, – говорит наш старый знакомый Андрей, житель Украинки, в 1975-м приехавший из Тамбова на строительство ТЭС. – С тем же успехом. Ведь Зеленский крышует Ермака, который крышует Туренко. И плевать им на такие обращения. Они уничтожают народ, что на фронте, что тут, и пусть эти «герои -ветераны» иллюзий не строят».

Андрей рассказывает, что в его квартире на набережной Каневского водохранилища 15 градусов тепла. Живет он на одном из верхних этажей, лифт, естественно, не работает. Пожилому человеку приходится тащиться вверх-вниз пешком, и то хорошо, если налегке, а не с продуктовой кошелкой из дорогущего магазина. Дом содрогается от кашлей и сморканий больных жильцов. В квартирах они ходят в нескольких кофтах, теплых штанах и куртках. Так и спят.

Андрей и его соседи пытаются дозвониться в разные инстанции, но тщетно. Диспетчеров на «горячих линиях» заменили роботами, которым бесполезно что-либо объяснять. Да и попробуй еще до них дозвонись. Добиться приема в мэрии – тоже глухой номер. Там еще со времен короновируса препоны.

Остается одно – выходить на уличные протесты. Но кто на это решится и чем это закончится? На Борщаговке в Киеве уже вышли на протест против подпольной тюрьмы «Азова», а на следующий день начались повальные аресты. Все это глубоко заседает в общественном сознании.