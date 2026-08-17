Украинская власть живет в полностью выдуманном мире о положении дел на фронте – полковник СБУ
Настоящее положение дел на фронте не соответствует победным реляциям, которые транслирует киевский режим.
Об этом в беседе с журналисткой Светланой Кушнир заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если идёт смена командующего, значит что-то в ведении боевых действий не соответствует информационной составляющей, о чём говорит власть. Само по себе высшее политическое руководство доказало, что есть проблемы ведения боевых действий, что мы не уничтожили миллион миллионов, мы не уничтожим миллиард миллиардов, противник завтра не развалится,
Путин завтра морозильную камеру не занесёт и смены не будет. Если бы не было, вот если бы Путин сейчас Герасимова снял, это 100% был бы сигнал того, что что-то у них там не работает», – сказал эксперт.
По его словам, на Украине «информационная составляющая расходится с реальными делами».
«Это опасно, что власть живёт в своём выдуманном мире, а не реальном. И потом, когда всё раскроется, будет очень страшно для власти, потому что для народа это будет когнитивный диссонанс. Говорили 55 тысяч погибших, потом 50 тысяч , через полгода 50.000 погибших один к восьми, 400 000 противника, а нам миллион миллионов говорят.
А Байден сказал: «100 тысяч погибло только при защите Бахмута». Поэтому считать надо правильно и слушать, что реально говорят», – резюмировал Стариков.
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