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Настоящее положение дел на фронте не соответствует победным реляциям, которые транслирует киевский режим.

Об этом в беседе с журналисткой Светланой Кушнир заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если идёт смена командующего, значит что-то в ведении боевых действий не соответствует информационной составляющей, о чём говорит власть. Само по себе высшее политическое руководство доказало, что есть проблемы ведения боевых действий, что мы не уничтожили миллион миллионов, мы не уничтожим миллиард миллиардов, противник завтра не развалится, Путин завтра морозильную камеру не занесёт и смены не будет. Если бы не было, вот если бы Путин сейчас Герасимова снял, это 100% был бы сигнал того, что что-то у них там не работает», – сказал эксперт.

По его словам, на Украине «информационная составляющая расходится с реальными делами».