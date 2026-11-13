«Украинская война стала бенефисом мошенников и шарлатанов» – британский журналист
Западного обывателя кормят откровенным антироссийским бредом, не имеющего ничего общего с реальной действительностью и историческими фактами.
Об этом на канале бывшего британского дипломата Иэна Прауда заявил независимый британский журналист-расследователь Кит Кларенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Покси-война на Украине стала настоящим бенефисом для всякого рода мошенников и так называемых «экспертов», у которых, по сути, нет никакого реального опыта — зачастую вообще никакого отношения к обсуждаемым темам. Более того, нередко это люди, которые, судя по всему, совершенно не разбираются в Центральной и Восточной Европе: ни в её истории, ни в политике — да вообще ни в чём. И мне кажется, что одна из причин этого — крайне низкое качество освещения событий в СМИ», – сказал Кларенберг.
Он добавил, что сплошь и рядом идут совершенно абсурдные и противоречащие друг другу трактовки образа России.
«С одной стороны, её изображают настолько слабой, что она вот-вот рухнет на Донбассе, а Украина вот-вот победит и дойдёт до Москвы. С другой — её же представляют как страшную угрозу для Великобритании, из-за чего людям даже советуют запасаться едой на три дня. В общем, это просто какой-то шквал, поток полнейшего, беспросветного бреда. Впрочем, сейчас я вижу такое уже реже: то ли платформа X перестала продвигать подобных персонажей, то ли я сам заблокировал, то ли был заблокирован основными распространителями всей этой чуши», – говорит гость эфира.
По его словам, он иногда заглядывает в профили людей, у которых в описании стоит украинский флаг.
«Это словно какая-то параллельная вселенная. Есть один повторяющийся тезис — по сути, ложь или ключевой пропагандистский посыл, — который постоянно транслируют западные и украинские политики, учёные, журналисты и прочие: якобы между Украиной и Россией исторически существует антагонизм, и Россия на протяжении всей истории стремилась стереть Украину с лица земли, подавить её как нацию. Но это, честно говоря, полнейшая чушь», – считает журналист.
Он напомнил, что Украина и России столетиями находились в составе одного государства, и призвал смотреть «на реальную историю, а не безумные бредни ярых украинских ультранационалистов и их западных сторонников».
«Недавно некая Лора Лумер — совершенно невменяемая сторонница Трампа — ездила на Украину и встречалась с Зеленским. И Зеленский воспользовался этим случаем, чтобы заявить, будто Советский Союз и Россия в целом стремились уничтожить украинский язык и культуру. При этом, когда был основан Советский Союз, уровень грамотности на Украине, в лучшем случае, исчислялся лишь очень низкими двузначными цифрами. Украинский язык, по сути, расцвел и был кодифицирован как раз в то время, когда Украина и Россия были гармоничными братьями, если и не одним народом, то, во всяком случае, очень близкими друг другу, связанными культурно, лингвистически и так далее. И это — фундаментальная ложь, которая используется для того, чтобы этот конфликт продолжался бесконечно», – резюмировал Кларенберг.
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