Западного обывателя кормят откровенным антироссийским бредом, не имеющего ничего общего с реальной действительностью и историческими фактами.

Об этом на канале бывшего британского дипломата Иэна Прауда заявил независимый британский журналист-расследователь Кит Кларенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Покси-война на Украине стала настоящим бенефисом для всякого рода мошенников и так называемых «экспертов», у которых, по сути, нет никакого реального опыта — зачастую вообще никакого отношения к обсуждаемым темам. Более того, нередко это люди, которые, судя по всему, совершенно не разбираются в Центральной и Восточной Европе: ни в её истории, ни в политике — да вообще ни в чём. И мне кажется, что одна из причин этого — крайне низкое качество освещения событий в СМИ», – сказал Кларенберг.

Он добавил, что сплошь и рядом идут совершенно абсурдные и противоречащие друг другу трактовки образа России.

«С одной стороны, её изображают настолько слабой, что она вот-вот рухнет на Донбассе, а Украина вот-вот победит и дойдёт до Москвы. С другой — её же представляют как страшную угрозу для Великобритании, из-за чего людям даже советуют запасаться едой на три дня. В общем, это просто какой-то шквал, поток полнейшего, беспросветного бреда. Впрочем, сейчас я вижу такое уже реже: то ли платформа X перестала продвигать подобных персонажей, то ли я сам заблокировал, то ли был заблокирован основными распространителями всей этой чуши», – говорит гость эфира.

По его словам, он иногда заглядывает в профили людей, у которых в описании стоит украинский флаг.

«Это словно какая-то параллельная вселенная. Есть один повторяющийся тезис — по сути, ложь или ключевой пропагандистский посыл, — который постоянно транслируют западные и украинские политики, учёные, журналисты и прочие: якобы между Украиной и Россией исторически существует антагонизм, и Россия на протяжении всей истории стремилась стереть Украину с лица земли, подавить её как нацию. Но это, честно говоря, полнейшая чушь», – считает журналист.

Он напомнил, что Украина и России столетиями находились в составе одного государства, и призвал смотреть «на реальную историю, а не безумные бредни ярых украинских ультранационалистов и их западных сторонников».