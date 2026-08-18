Украинская война завершится только капитуляцией – украинский философ

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Украинский конфликт не может завершиться просто мирным соглашением.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину политолог и философ Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта война закончиться может только капитуляцией одной из сторон, других никаких промежуточных этапов к мирному сосуществованию в этом конфликте быть не может», – убежден Щелин.

По его мнению, война будет продолжаться до того момента, пока одна

из сторон не утратит возможности к военному сопротивлению, которых у сторон пока много.

«В случае руководства секты украинства этих возможностей очень много по той причине, что им абсолютно неважно, сколько останется по итогу населения на этой территории. В тылах находятся страны, которые пока не являются объектами боевых действий. И в такой ситуации они могут продолжать эту войну до последнего украинца», – указывает эксперт.

При этом он признает, что планы посеять хаос в России и вызвать внутренню дестабилизацию в РФ «пошли насмарку».

«То есть ресурсов хватит. Плюс избранная российским Генеральным штабом стратегия агрессивного истощения, не предполагает мер, которые действительно вызвали бы большое перенапряжение, таких как мобилизация. То есть текущая модель контрактного пополнения Россию устраивает», – говорит философ.

Под капитуляцией Украины он имеет в виду юридическое признание новых конституционных границ РФ, в первую очередь, со стороны Украины, без чего конфликт будет очередным замороженным.

«Нравится нам или не нравится, господин Путин устал от замороженных конфликтов. Он хочет этот конфликт завершить. Поэтому он хочет большой официальный юридический договор с полноценным признанием, с печатями и прочими всеми вещами», – подчеркнул Щелин.

Он добавил, что на Украине не будет политиков, готовых пойти на такой шаг, а потому вопрос будет решаться «по мере продвижения российских войск».