Украинские центры начали готовить Тайвань к войне с Китаем
На Украине проводят исследования, как увеличить потери КНР при потенциальной операции по возвращению под свой контроль Тайваня.
Об этом в ходе панельной дискуссии по отчету «Черноморский план для Тайваня: уроки асимметричной морской войны», организованную американским исследовательским центром Фонд защиты демократий в Вашингтоне, заявила главный редактор отчета, сооснователь и директор по аналитике Serpens Center Катерина Бучацкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В ходе военных игр в США, которые мы проанализировали, мы использовали различные тактические приемы, в частности, танки, которые использовались для военных игр, десантирование.
В среднем, потери, которые китайскому флоту пришлось бы понести в кораблях для победы Тайваня, составляли обычно около 115-130. Поэтому мы ориентировались на эти оценки, поскольку мы не являемся аналитическим центром по Индо-Тихоокеанскому региону.
Мы взяли эти военные игры и сказали: «Хорошо, минимальное количество кораблей, которое нам нужно уничтожить, составляет 130 для успешной обороны от этого десантирования», – сказала Бучацкая.
Она просит Тайвань учесть то факт, что китайские военные корабли будут гораздо лучше подготовлены, чем российские к защите от беспилотных надводных аппаратов, и оснащены системами радиоэлектронной борьбы и подавления.
«Таким образом, около 1600 беспилотных надводных аппаратов могут уничтожить потенциальные 130 десантных кораблей. Некоторые из них будут уничтожены при первоначальном штурме.
На острове не так много мест для хранения беспилотных надводных аппаратов. И это одна из самых важных рекомендаций в отчете, которая фактически заключается в укреплении подземных хранилищ.
Так что, если взять 25% от первоначального запаса, уничтоженного в первый час дня, и довести его до худшего сценария — уничтожение 75% от первоначального запаса, вам все равно нужно 1600, чтобы завершить расчеты.
Это начинает выглядеть немного безумно. Но по сути, именно так мы к этому пришли. И я все еще думаю, что это заниженная оценка – все, что меньше 1600, — это нереалистичное число», – рекомендует тайванцам Бучанская.
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