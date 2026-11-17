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На Украине проводят исследования, как увеличить потери КНР при потенциальной операции по возвращению под свой контроль Тайваня.

Об этом в ходе панельной дискуссии по отчету «Черноморский план для Тайваня: уроки асимметричной морской войны», организованную американским исследовательским центром Фонд защиты демократий в Вашингтоне, заявила главный редактор отчета, сооснователь и директор по аналитике Serpens Center Катерина Бучацкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе военных игр в США, которые мы проанализировали, мы использовали различные тактические приемы, в частности, танки, которые использовались для военных игр, десантирование. В среднем, потери, которые китайскому флоту пришлось бы понести в кораблях для победы Тайваня, составляли обычно около 115-130. Поэтому мы ориентировались на эти оценки, поскольку мы не являемся аналитическим центром по Индо-Тихоокеанскому региону. Мы взяли эти военные игры и сказали: «Хорошо, минимальное количество кораблей, которое нам нужно уничтожить, составляет 130 для успешной обороны от этого десантирования», – сказала Бучацкая.

Она просит Тайвань учесть то факт, что китайские военные корабли будут гораздо лучше подготовлены, чем российские к защите от беспилотных надводных аппаратов, и оснащены системами радиоэлектронной борьбы и подавления.