Украинские металлурги потребовали западные военные конвои, чтобы возобновить экспорт морем

Игорь Шкапа.  
04.09.2026 23:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Украина должна потребовать от Запада помощь, в том числе военную, в разблокировании черноморских портов, чтобы спасти своих металлургов, несущих колоссальные убытки.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент украинского объединения предприятий «Укрметаллургпром» Олег Каленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна потребовать от Запада помощь, в том числе военную, в разблокировании черноморских портов,...

«Нужно доносить нашу проблематику правильно, чтобы они знали, как нам можно помочь в этой ситуации. Первое: полноценной альтернативы морским портам не существует. Мы можем закрыть какую-то часть, четверть, треть, но для того, чтобы функционировала наша экономика, нам нужно море.

Эту позицию нужно донести до наших партнеров. Я думаю, с точки зрения безопасности, военной, они могут нам помочь это обеспечить», – призывал выступающий.

Он считает, что это станет для Запада «тем аргументом, который позволит перенаправить какие-то силы в Черное море и сделать акценты напрямую или через Турцию», чтобы разблокировать морские пути для Украины.

«Это сверхважная задача. Если нужны дополнительные силы ПВО или западные конвои, надо принимать эти решения и обеспечить их хотя бы в фарватере, который приближается к тем же европейским странам – Румынии, Болгарии», – вещал Каленко.

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English version :: Читать на английском Украинские металлурги потребовали западные военные конвои, чтобы возобновить экспорт морем

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