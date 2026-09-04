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Украина должна потребовать от Запада помощь, в том числе военную, в разблокировании черноморских портов, чтобы спасти своих металлургов, несущих колоссальные убытки.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент украинского объединения предприятий «Укрметаллургпром» Олег Каленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно доносить нашу проблематику правильно, чтобы они знали, как нам можно помочь в этой ситуации. Первое: полноценной альтернативы морским портам не существует. Мы можем закрыть какую-то часть, четверть, треть, но для того, чтобы функционировала наша экономика, нам нужно море. Эту позицию нужно донести до наших партнеров. Я думаю, с точки зрения безопасности, военной, они могут нам помочь это обеспечить», – призывал выступающий.

Он считает, что это станет для Запада «тем аргументом, который позволит перенаправить какие-то силы в Черное море и сделать акценты напрямую или через Турцию», чтобы разблокировать морские пути для Украины.