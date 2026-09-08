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Новые российские дроны не только гораздо сложнее сбивать украинской ПВО, но это и обходится гораздо дороже.

Об этом в эфире видеоканала «Суперпозиция» заявил авиационный эксперт, член Общественного совета при Госавиаслужбе Украины Богдан Долинце, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт пожаловался, что Россия перешла от тестовых образцов к серийному производству и массовому применению дронов на реактивной тяге, что несет серьезную угрозу для Украины.

«Ведь если мы говорим о перехвате обычных ударных дронов, то эффективность их перехвата на сегодняшний день достигает 95-98%, в некоторых атаках даже до 100%. Если говорить о реактивных дронах, то, к сожалению, коэффициент намного ниже и показатель их перехвата в зависимости от направления полета составляет от 60-70%, как самый высокий показатель, до 40% и ниже в некоторых регионах», – присочинял Долинце.

Одной из главных проблем он называет скорость новых дронов, что серьезно осложняет борьбу с ними. Кроме того, отмечает, что эти модификации совершают полет на высотах в 5-7 км, что делает их недостижимыми для любых средств так называемой малой ПВО, а потому для их перехвата приходится задействовать авиацию, что несет куда большие затраты.

Эксперт согласился с ведущим, что приходится применять не малые перехватчики по цене 5 тысяч долларов, а средства ценой в десятки тысяч.

«Абсолютно верно. Если мы говорим о перехвате соответствующих ракет средствами противовоздушной обороны, то стоимость ракеты стартует от 70-80 тысяч долларов за ракету малого радиуса действия до 150 – 250 тысяч долларов за ракету среднего радиуса действия, что в принципе часто делает перехват такой цели дороже, чем стоимость самого комплекса и противоракеты. Если мы даже говорим о перехвате с использованием пилотируемой или истребительной авиации, то здесь необходимо учесть, что стоимость летного часа самолета-истребителя или перехватчика стоит порядка 30 тысяч долларов. Дополнительно необходимо затраты на сам боекомплект самолета. То есть это так же от 50 до 150 долларов один выстрел», – печалится Долинце.

Отметим, что процент сбития украинским ПВО новых ракет «Бандероль» стабильно колеблется возле цифры «ноль».