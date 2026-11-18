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Заместитель министра финансов Украины Александр Кава признал, что склады «Вайлдберриз» в России являются исключительно гражданскими объектами – в отличие от аналогичных украинских складов.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими ему от лица бизнесмена из Европы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы иногда вынуждены использовать такие объекты из-за непосредственной близости к границе и линии фронта. Но в их случае [России] – на расстоянии 500 и более километров – особой необходимости использовать их для хранения оружия, похоже, не было», – сказал Кава.

По его словам, ВСУ прекрасно знают, что на складах «Вайлдберриз» нет оружия, но бьют по ним, когда не могут дотянуться до стратегических объектов российской экономики.

«Похоже, это больше сказывается на малом и среднем бизнесе, а не на крупных компаниях, которые являются ключевыми налогоплательщиками в России. «Вайлдберриз» это склады, работающие с малым и средним бизнесом. Вот когда мы бомбили НПЗ, это имело эффект. Но многие из этих предприятий расположены слишком далеко от границы, и нам очень трудно до них добраться»,- пояснил Кава суть украинского дронового террора.

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