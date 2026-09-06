Украинский эксперт: Маятник преимущества решительно качнулся в сторону России

Елена Острякова.  
06.09.2026 19:59
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Крайне негативные для Украины перемены происходят сейчас на фронте, где Россия сумасшедшими темпами перехватывает инициативу.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крайне негативные для Украины перемены происходят сейчас на фронте, где Россия сумасшедшими темпами перехватывает...

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«В очередной раз качнулся этот маятник преимущества. Украинское преимущество в мидлстрайках, дипстрайках.., этот цикл сменился.

Сейчас Россия установила преимущество в реактивных дронах и, пользуясь этим, пытается нанести максимальный ущерб Киеву, Киевской области и окружающим регионам, оказывая сумасшедшее давление на общественное мнение и восприятие того, как развиваются события в Украине, внешними наблюдателями»,- вещал Бортник.

По его данным количество сбитых «Гераней» в августе существенно снизилось из-за роста применения реактивных их модификаций. Причем, средств борьбы с ними у Украины нет.

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