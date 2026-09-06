Украинский эксперт: Маятник преимущества решительно качнулся в сторону России
Крайне негативные для Украины перемены происходят сейчас на фронте, где Россия сумасшедшими темпами перехватывает инициативу.
Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В очередной раз качнулся этот маятник преимущества. Украинское преимущество в мидлстрайках, дипстрайках.., этот цикл сменился.
Сейчас Россия установила преимущество в реактивных дронах и, пользуясь этим, пытается нанести максимальный ущерб Киеву, Киевской области и окружающим регионам, оказывая сумасшедшее давление на общественное мнение и восприятие того, как развиваются события в Украине, внешними наблюдателями»,- вещал Бортник.
По его данным количество сбитых «Гераней» в августе существенно снизилось из-за роста применения реактивных их модификаций. Причем, средств борьбы с ними у Украины нет.
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