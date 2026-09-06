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Крайне негативные для Украины перемены происходят сейчас на фронте, где Россия сумасшедшими темпами перехватывает инициативу.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В очередной раз качнулся этот маятник преимущества. Украинское преимущество в мидлстрайках, дипстрайках.., этот цикл сменился. Сейчас Россия установила преимущество в реактивных дронах и, пользуясь этим, пытается нанести максимальный ущерб Киеву, Киевской области и окружающим регионам, оказывая сумасшедшее давление на общественное мнение и восприятие того, как развиваются события в Украине, внешними наблюдателями»,- вещал Бортник.

По его данным количество сбитых «Гераней» в августе существенно снизилось из-за роста применения реактивных их модификаций. Причем, средств борьбы с ними у Украины нет.