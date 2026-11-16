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Российская экономика, несмотря на имеющиеся проблемы, обладает значительно большим запасом прочности, чем украинская. Поэтому в Кремле рассчитывают, что Киев столкнётся с критическим дефицитом ресурсов раньше, чем Москва исчерпает возможности продолжать боевые действия.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Худо-бедно там обозначают проблемные моменты, но Украине бы такие проблемы! Запас прочности российской экономики на ближайшие несколько лет есть. Другое дело, что, согласно прогнозу, о котором я говорю, война может продолжиться в гибридной форме в отношении стран Балтии — уже в 2028–2030 годах. Понятно и другое: Путин демонстрирует, что Россия готова продолжать войну до победного конца. Всё-таки экономическая и финансовая ситуация у российской стороны куда лучше, чем у Украины, а запас прочности значительно больше. Бесконечно вести войну невозможно, но расчёт Кремля строится на том, что Украина сломается раньше. Торг с американцами и давление на европейцев ведутся с расчётом на то, что к 2027 году поток финансовой и военной помощи резко иссякнет, а Украина упрётся в стену неразрешимых для неё проблем. В Кремле прекрасно понимают, что бесконечно вести войну невозможно. И вполне рационально полагают, что запас прочности Украины иссякнет несколько раньше, чем запас прочности Российской Федерации», – заявил Золотарев.

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