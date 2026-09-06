Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Горячо поддержавший в свое время оба украинских майдана философ Сергей Дацюк теперь сомневается в том, что Украина развивалась правильнее, чем Белоруссия.

Об этом он заявил в интервью разыскиваемому в РФ киевскому политологу Юрию Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Теперь, глядя на то, что происходит в Белоруссии и у нас, я уже не настолько уверен, что мы шли хорошим путем. Вроде бы как бы и свобода была, и надежды, и демократия, и республиканизм полным ходом. Но я не уверен, что это лучший путь теперь уже», – сказал Дацюк.

Он сравнил человеческие потери от военных действий и точечных репрессий в Белоруссии.