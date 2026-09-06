Украинский философ-майданщик страстно затосковал по Лукашенко
Горячо поддержавший в свое время оба украинских майдана философ Сергей Дацюк теперь сомневается в том, что Украина развивалась правильнее, чем Белоруссия.
Об этом он заявил в интервью разыскиваемому в РФ киевскому политологу Юрию Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Теперь, глядя на то, что происходит в Белоруссии и у нас, я уже не настолько уверен, что мы шли хорошим путем. Вроде бы как бы и свобода была, и надежды, и демократия, и республиканизм полным ходом. Но я не уверен, что это лучший путь теперь уже», – сказал Дацюк.
Он сравнил человеческие потери от военных действий и точечных репрессий в Белоруссии.
«Война – это такой урон, что цена совсем другая. Да, Лукашенко уничтожил несколько сот диссидентов. Я понимаю: это нехорошо.
А сколько миллионов украинцев не родились, погибли, разбежались, оказались не нужны и так далее. У нас же счет на миллионы идет», – причитал Дацюк.
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