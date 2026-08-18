Украинским подразделениям все тяжелее осуществлять доставку на передовые позиции.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил Петр Кузик, командир националистического батальона «Свобода», сформированного из членов одноименной партии, запрещенной в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Огромный дефицит средств обнаружения, а именно наблюдательных дронов, средств поражения. Это дронов-камикадзе FPV и оптоволокна и радио, которые мы здесь использовали. И логистика. С логистикой вообще проблема, с логистическими тяжелыми дронами, потому что враг за ними активно охотится, как и за дронами наблюдения. Он просто наши не может перебивать дроны-камикадзе, они довольно быстро летают. А за теми он охотится и пытается уничтожать», – сказал укро-комбат.

Впрочем, он говорит, что такую же охоту ведут и ВСУ, но добавляет, что «иногда статистика даже не в нашу пользу».

«Беда, возможно, даже не потому, что плохое отношение руководства к этому участку – оно такое, как кругом. Просто, этот участок очень насыщенный, очень плотное противостояние.

Я когда-то имел честь встречаться с господином [тогдашним министром обороны] Федоровым. Я именно инициировал эту встречу, потому что у нас вот возникла эта проблема. Я ему объяснил, что мы не можем отойти там, где будет удобная логистика. Мы должны держать позицию там, где держим. Мы не можем менять, маневрировать конфигурацию, потому что такие условия здесь», – рассуждал Кузик.