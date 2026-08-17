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Слова, сказанные за кадром западному журналисту украинским диктатором Владимиром Зеленским о том, что он «не отдаст свое море», а также все реляции на тему Крыма – это признак «пузыря», в который сбегает киевский режим, живущий в своем альтернативном времени.

Об этом в интервью журналисту Александру Близнюку заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От неприятия такой колючей действительности и реальности времени, которое никого не устраивает, всегда будет такой соблазн самопобега во внутреннее время. Вот мы что-то свое придумали, власть – свое внутреннее время, говорит о том, что мы не отдадим море, Крым. То есть это свое время, люди живут в нем. В повестке дня возвращение Крыма не стоит ни теоретически, ни практически. Уже даже НАСА, когда делает трансляцию затемнения Солнца, показывает спутник, Крым чей? Ну да по факту так есть, понимаете? Мы можем возмущаться, наше внутреннее время не то, что несинхронно в общем со временем мира, оно асинхронно вообще, просто. Это пузырь в полном смысле этого слова», – рассуждал Дроздов.

Напомним, на прошлой неделе журналист CNN спросил у Зеленского о планах на жизнь после конфликта.

«После войны мне нужно время с моей семьей и у моря. Никто не сможет забрать у меня мое море! Я буду за это бороться», – заявил в ответ кокаинист.

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