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Британия будет использовать полученную от Киева информацию, в том числе, для подавления протестов внутри страны.

Об этом в эфире Times Radio рассказал британский обозреватель Чарли Паркер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии подняли тему заключенного между Киевом и Лондоном соглашения о совместной разработке инструментов искусственного интеллекта для военных нужд, согласно которому, украинская сторона предоставит британской доступ к полученной с поля боя обширной базе данных с новой информацией о военном потенциале России.

«Речь идет о секретном архиве Украины, содержащем 5 миллионов кадров видеосъемки с линии фронта, накопленных с начала войны», – сказал Паркер.

По его словам, до сих пор доступ к этим ценным данным с поля боя имели

только украинские военные и оборонные предприятия, использовавшие информацию для обучения своих систем наведения на базе ИИ, тогда как британским компаниям приходилось пользоваться кадрами из открытых источников.

«Эти данные дают лишь фрагментарное представление о реальности на фронте. Из-за этого обучать модели ИИ гораздо сложнее. А теперь они смогут видеть ход военных операций целиком. И, что крайне важно, мне сообщили, что в этот массив данных включено множество неудачных ударов и сорванных миссий. Это позволяет обучать модели искусственного интеллекта тому, как действовать не следует, что считается не менее важным, чем изучение успешных сценариев выполнения задач», – говорит гость эфира.

Он отмечает, что эти системы будут использоваться внутри Британии.

«Великобритания сможет использовать эту базу данных для создания оборонительных систем, способных защитить военные базы внутри страны от кого угодно: от шпионов до активистов и протестующих. Вспомните недавний случай, когда активисты из группы Palestine Action проникли на авиабазу Королевских ВВС Брайз-Нортон и нанесли серьезный ущерб находящимся там самолетам. Эта технология, пришедшая из Украины, позволяет военным объектам эффективнее обнаруживать нарушителей и диверсантов, пытающихся проникнуть на территорию. Но, по заявлению министерства обороны Великобритании, это также дает возможность произвести революционные изменения во всех сферах общественной жизни», – подчеркивает Паркер.

Он добавил, что одна из компаний «взялась за проект по превращению проложенных в земле оптоволоконных кабелей в Великобритании в гигантские датчики на базе искусственного интеллекта, способные, судя по всему, обнаруживать любых злоумышленников».