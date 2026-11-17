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Спасти украинское население от страшной смерти может только немедленный снос киевского режима – и его замена на адекватных политиков.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас планируется снизить призывной возраст до 18 лет, запретить молодежи старше 15 лет выезд за границу – это, в общем, ставит крест вообще на существовании украинского народа. Подчеркиваю, что украинский народ – это не только те, которые числят себя украинцами, но это ведь и русские, это и татары, это и болгары, и венгры, и так далее», – сказал Азаров.