Украинский народ может спасти только полная смена режима – Азаров
Спасти украинское население от страшной смерти может только немедленный снос киевского режима – и его замена на адекватных политиков.
Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что сейчас планируется снизить призывной возраст до 18 лет, запретить молодежи старше 15 лет выезд за границу – это, в общем, ставит крест вообще на существовании украинского народа.
Подчеркиваю, что украинский народ – это не только те, которые числят себя украинцами, но это ведь и русские, это и татары, это и болгары, и венгры, и так далее», – сказал Азаров.
«Так что, получается, украинский народ спасти может только изменение режима политического. И немедленный мир, естественно, чем быстрее мир настанет, тем легче, по крайней мере, будет какая-то возможность выхода из этого кризиса.
И второе – конечно, смена руководства, смена политического режима, потому что при этом политическом режиме Украина как государство обречено», – добавил он.
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