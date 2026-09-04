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Украинцев не останавливает высокая цена на решение вопроса по откупу от призыва на фронт.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Омбудсмен назвал в долларах тарифы, за которые можно откупиться от мобилизации.

«10 тысяч – из буса, 15 – из помещений ТЦК, 20 – это на этапе ВЛК. Эти цифры никуда не исчезают. Более того, из месяца в месяц этот ценник только растет. Людей, способных заплатить, становится меньше, но люди понимают, что опасность растет, поэтому они готовы еще больше платить за это», – сказал Лубинец.

По его словам, сейчас его офис занялся проверкой одной из западноукраинских областей.

«Есть новая услуга, названа «Под ключ», когда человек может заплатить от 50 до 70 тысяч долларов. И тогда этого человека, которого уже забрали в бус, могут переправить прямо сейчас даже – за пределы Украины», – сообщил Лубинец.

Он говорит, что на Западной Украине коррупция в ТЦК куда больше, чем в восточных регионах.