Украинский полковник уличил Сырского во лжи перед отставкой: «Мы продолжаем отступать»

Игорь Шкапа.  
08.09.2026 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Отправленный в отставку главком ВСУ Александр Сырский врет, когда говорит, что оставил новому командующему Михаилу Драпатому наступающую армию.

Об этом в эфире «ТСН» заявил экс-замкомандуюшего ССО ВСУ полковник Дмитрий Кащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отправленный в отставку главком ВСУ Александр Сырский врет, когда говорит, что оставил новому командующему...

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«Я хочу отметить то, что не оставил он ему вооруженные силы, которые наступают. Во-первых, он оставил вооруженные силы отступающие. И кто бы что ни говорил, мы возьмем карту DeepState, за последние полгода мы посмотрим, что мы потеряли где-то около 700 км² территории.

То есть – это стратегически. Я не беру, что там где-то, например, «Скала» или какие-то десантно-штурмовые части отштурмовали какое-то село. Мы же понимаем, что село это такая маленькая-маленькая точечка на всей карте Украины. Но если мы возьмем масштабно, мы отступаем», – признает Кащенко.

Он говорит, что это может не нравится, но факт отступления отрицать нет смысла, «пусть оно и более медленное, чем раньше».

Кроме того, он добавил, что новый главком получил вооруженные силы, которые лишены инициативы.

«Александр Станиславович выстроил такую ​​систему управления, когда… командиру взвода или роты, ну я не буду, давайте мы поднимемся выше, возможно там взводные, ротные, они там принимают решение самостоятельно, потому что сегодня он решения не примет, он тут же сегодня умрет.

А вот от командира батальона и выше – все смотрят на старшего начальника», – заявил Кащенко.

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