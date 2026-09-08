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Отправленный в отставку главком ВСУ Александр Сырский врет, когда говорит, что оставил новому командующему Михаилу Драпатому наступающую армию.

Об этом в эфире «ТСН» заявил экс-замкомандуюшего ССО ВСУ полковник Дмитрий Кащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу отметить то, что не оставил он ему вооруженные силы, которые наступают. Во-первых, он оставил вооруженные силы отступающие. И кто бы что ни говорил, мы возьмем карту DeepState, за последние полгода мы посмотрим, что мы потеряли где-то около 700 км² территории. То есть – это стратегически. Я не беру, что там где-то, например, «Скала» или какие-то десантно-штурмовые части отштурмовали какое-то село. Мы же понимаем, что село это такая маленькая-маленькая точечка на всей карте Украины. Но если мы возьмем масштабно, мы отступаем», – признает Кащенко.

Он говорит, что это может не нравится, но факт отступления отрицать нет смысла, «пусть оно и более медленное, чем раньше».

Кроме того, он добавил, что новый главком получил вооруженные силы, которые лишены инициативы.