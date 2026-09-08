Украинский журналист: «Не осталось героев, мотивирующих на подвиг. Поэтому нам лепят бандер и мельников»

Игорь Шкапа.  
08.09.2026 17:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Современная Украина не в состоянии рождать героев, мотивирующих на движение вперед.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский журналист-иноагент Александр Шелест, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Современная Украина не в состоянии рождать героев, мотивирующих на движение вперед. Об этом в...

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«В Украине проблема сейчас какая? Что не осталось лиц, фигур, мотивирующих на доблесть, подвиг и  движение вперёд. Героев-то не рождает сейчас вот эта пропаганда, ориентированная на когнитивную войну.

Центр противодействия дезинформации закрыл 31 YouTube-канал на территории Украины – Киркоров, Таисия Повалий, Ани Лорак, Нетребко – и гордятся этим. А  украинских женщин, презентация в «Укринформе», призывают идти воевать в армию слоганом: «Бей, как княгиня Ольга», – говорит Шелест.

Он охарактеризовал эту ситуацию как «абсолютный нонсенс».

«Вроде как  ты понимаешь, что выкосить-то всё можно. Так, а с чем ты останешься? С княгиней Ольгой на  плече с дроном. Вот такое вот они изобразили. То есть – не за кого воевать.

Вот  поэтому и лепят сюда этих коновальцев, эту всю историю с  мельниками, бандерами, со всем на свете», – приходит к выводу украинский журналист.

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English version :: Читать на английском Украинский журналист: «Не осталось героев, мотивирующих на подвиг. Поэтому нам лепят бандер и мельников»

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