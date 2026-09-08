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Современная Украина не в состоянии рождать героев, мотивирующих на движение вперед.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский журналист-иноагент Александр Шелест, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине проблема сейчас какая? Что не осталось лиц, фигур, мотивирующих на доблесть, подвиг и движение вперёд. Героев-то не рождает сейчас вот эта пропаганда, ориентированная на когнитивную войну. Центр противодействия дезинформации закрыл 31 YouTube-канал на территории Украины – Киркоров, Таисия Повалий, Ани Лорак, Нетребко – и гордятся этим. А украинских женщин, презентация в «Укринформе», призывают идти воевать в армию слоганом: «Бей, как княгиня Ольга», – говорит Шелест.

Он охарактеризовал эту ситуацию как «абсолютный нонсенс».