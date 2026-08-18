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Украинские удары по российским объектам не наносят того ущерба, о котором неустанно трубит киевская пропаганда.

Об этом в своем блоге пишет известный киевский журналист Олег Ельцов, основатель проекта «Украина криминальная», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор обращает внимание, что украинская пропаганда и западные СМИ уверяли, будто пораженный в ходе налёта ВСУ Московский НПЗ возобновит работу не ранее, чем через полгода.

«Вчера правильный российский аналитик, основывающий выводы на статистике и прямых данных, а не на публикациях зарубежных газет, не приводящих источники, подтвердил: Московский НПЗ уже работает. Правда, пока в половину мощности. А второй удар по НПЗ вообще не причинил ущерба, о чем наши пропагандисты предпочли умолчать. В целом же, слухи про коллапс нефтегазовой отрасли врага, о чем неутомимо вещают хорошие русские и украинские пропагандисты, не находят подтверждения», – пишет Ельцов.

Он отмечает, что, судя по косвенным данным, например объемам торгов на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже, можно сделать вывод, что производство ГСМ после многомесячных атак ВСУ на НПЗ упало максимум на четверть.

Он считает, что до Подмосковья долетают сущие единицы из отправленной беспилотной армады: возможно один дорогостоящий БПЛА из сотни.

Ельцов обращает внимание, что в последнее время удары по НПЗ ослабли, тогда как по маркетплейсу «Вайлдбериз» не прекращаются.