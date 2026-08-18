Украинский журналист: За месяцы атак по России мы смогли выбить только 25% мощностей НПЗ

Игорь Шкапа.  
18.08.2026 11:28
  (Мск) , Киев
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Война, Россия, Украина


Украинские удары по российским объектам не наносят того ущерба, о котором неустанно трубит киевская пропаганда.

Об этом в своем блоге пишет известный киевский журналист Олег Ельцов, основатель проекта «Украина криминальная», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские удары по российским объектам не наносят того ущерба, о котором неустанно трубит киевская...

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Автор обращает внимание, что украинская пропаганда и западные СМИ уверяли, будто пораженный в ходе налёта ВСУ Московский НПЗ возобновит работу не ранее, чем через полгода.

«Вчера правильный российский аналитик, основывающий выводы на статистике и прямых данных, а не на публикациях зарубежных газет, не приводящих источники, подтвердил: Московский НПЗ уже работает. Правда, пока в половину мощности. А второй удар по НПЗ вообще не причинил ущерба, о чем наши пропагандисты предпочли умолчать. В целом же, слухи про коллапс нефтегазовой отрасли врага, о чем неутомимо вещают хорошие русские и украинские пропагандисты, не находят подтверждения», – пишет Ельцов.

Он отмечает, что, судя по косвенным данным, например объемам торгов на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже, можно сделать вывод, что производство ГСМ после многомесячных атак ВСУ на НПЗ упало максимум на четверть.

Он считает, что до Подмосковья долетают сущие единицы из отправленной беспилотной армады: возможно один дорогостоящий БПЛА из сотни.

Ельцов обращает внимание, что в последнее время удары по НПЗ ослабли, тогда как по маркетплейсу «Вайлдбериз» не прекращаются.

«Меня давно мучают подозрения, что нелюбовь ВСУ к «Вайлдбериз» – это не просто глупость, это коммерческое предприятие. Никакого смысла в этой супердорогой кампании нет. «ВБ» разорится – клиенты перейдут к конкурентам, прежде всего к «Озону». Ему эти атаки как манна небесная – он бы дорого за них заплатил. А, может, и впрямь заплатил? Вот только не в бюджет Украины и не на зарплатные карты бойцов, палящих китайский ширпотреб по всей Россиюшке, упорно игнорируя склады иных компаний, зачастую расположенных через забор.

Меня давно не удивляет, что в этой стране каждый второй генерал – миллионер, а во время войны станет каждый первый. Меня беспокоит тот факт, что это неприкрытое «пакование» на войне происходит в ущерб главным целям ВСУ – нанесению ущерба кормильцу этой войны – роснефтепереработке. Расходование драгоценного ресурса на склады сраного маркетплейса – это пролонгация войны, это преумножение страданий миллионов украинцев, гибель молодых и не очень парней на поле боя, добивание экономики страны и ее будущего», – отмечает автор.

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