Россия не сможет примириться с Украиной даже после окончания «горячей» фазы боевых действий, поэтому после войны продолжится другая война.

Об этом в интервью военкору Александру Сладкову заявил командир танкового батальона бригады «Святой князь Александр Невский», бывший киевлянин Виталий Юдин с позывным «Тор», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помириться однозначно нет. Линия невозврата пройдена еще в далеком 2014 году. И это хорошо поняла наша армия после событий, только уже 22-го года. Особенно то, что они делали с нашими ребятами, которые попадали к ним в плен, они это нагло выкладывали на «Ютубе». То есть они потеряли всякий человеческий облик. Да, они как бы похожи на людей, человекообразные, но договориться с ними, как в одну и ту же воду дважды войти, – невозможно. О чем с ними договариваться после Суджи, что они там творили с детьми, с людьми, про Донбасс я вообще молчу», – заявил Юдин.

Бывший киевлянин подчеркнул, что украинское население настолько зомбировано, что вылечить это можно будет только жесткими методами.