Украинское население можно вылечить только силовыми методами, – комбат ВС РФ
Россия не сможет примириться с Украиной даже после окончания «горячей» фазы боевых действий, поэтому после войны продолжится другая война.
Об этом в интервью военкору Александру Сладкову заявил командир танкового батальона бригады «Святой князь Александр Невский», бывший киевлянин Виталий Юдин с позывным «Тор», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Помириться однозначно нет. Линия невозврата пройдена еще в далеком 2014 году. И это хорошо поняла наша армия после событий, только уже 22-го года. Особенно то, что они делали с нашими ребятами, которые попадали к ним в плен, они это нагло выкладывали на «Ютубе». То есть они потеряли всякий человеческий облик. Да, они как бы похожи на людей, человекообразные, но договориться с ними, как в одну и ту же воду дважды войти, – невозможно. О чем с ними договариваться после Суджи, что они там творили с детьми, с людьми, про Донбасс я вообще молчу», – заявил Юдин.
Бывший киевлянин подчеркнул, что украинское население настолько зомбировано, что вылечить это можно будет только жесткими методами.
«Для меня это будет своеобразным продолжением войны после войны, даже когда активная фаза боевых действий закончится. Я же прекрасно понимаю, что на лесничной клетке рядом со мной, где я буду жить, будет жить ВСУшник или тот, кто отправил своего сына, или тот, кто отправил своего внука. Обязательно будет война после войны, однозначно.
Поэтому я не знаю, насколько меня еще физически и морально хватит для активной фазы боевых действий, но я точно знаю, что, когда я вернусь на гражданку, я предложу свои услуги силовым структурам. Те люди, которые называются на сегодняшний день украинским народом, они утратили способность адекватно воспринимать действительность. Она приняла настолько уродливые формы, что это можно будет вылечить только силовыми методами», – резюмировал «Тор».
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