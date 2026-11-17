«Украину представляют мародёры – вся надежда на Брюссель» – офицер ВСУ
Украинское руководство поголовно коррупционеры и мародёры, поэтому вместо них интересы Украины должна представлять Европа.
Об этом на канале «Politeka» заявил списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для нас печально то, что Украину на переговорах представляют мародёры, для которых интересы Украины точно находятся где-то на задворках. Этих людей интересует продолжение мародёрства, и безнаказанность», – сказал Грин.
«Но есть надежда, что европейцы за нашими интересами последят. Потому что Европе объективно выгодна сильная Украина в составе НАТО. Ведь Украина обладает самой обученной сухопутной армией в Европе.
И этот компонент реально очень нужен НАТО. Потому что у НАТО такого компонента нет», – добавил он.
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