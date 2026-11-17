Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское руководство поголовно коррупционеры и мародёры, поэтому вместо них интересы Украины должна представлять Европа.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Для нас печально то, что Украину на переговорах представляют мародёры, для которых интересы Украины точно находятся где-то на задворках. Этих людей интересует продолжение мародёрства, и безнаказанность», – сказал Грин.