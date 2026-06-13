Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Бразилии пройдет международная конференция ученых, в которой примут участие российские представители, играющие важную роль для российского ВПК

Об этом в киевском издании «Зеркало недели» с тревогой пишет директор Института сцинтилляционных материалов НАН Украины, академик и представитель Украины в CERN Борис Гринев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В начале июля в Бразилии пройдет Международная конференция по физике высоких энергий ИCHEP 2026 — событие, которое в области физики элементарных частиц часто сравнивают с Венецианской биеннале в мире искусства. На этой неделе стало известно, что ее «платиновым спонсором и экспонентом» будет выступать российский Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ). Более того, представитель этого института официально вошел в международный организационный комитет мероприятия. Это тревожный факт, поскольку ОИЯИ — не просто научное учреждение. Оно сотрудничает с ФСБ и участвует в российских военных проектах», – пишет Гринев.

Он утверждает, что ОИЯИ готовит специалистов для российских военных предприятий, таких как Конструкторское бюро ракет «Радуга» и его завод в Дубне, производящий ракеты Х-101.

Автор напоминает, что диктатор Зеленский в 2025-м ввел санкции против ОИЯИ, но они не были продублированы западными партнерами, что дало возможность российским ученым и далее участвовать в международных научных проектах и получать информацию о новых технологиях, «которой они потом делятся с коллегами из проектно-конструкторского бюро «Радуга», специализирующегося на разработке и производстве крылатых ракет».