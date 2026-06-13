Укро-академик негодует: Разработчики российских ракет возвращаются на мировые площадки
В Бразилии пройдет международная конференция ученых, в которой примут участие российские представители, играющие важную роль для российского ВПК
Об этом в киевском издании «Зеркало недели» с тревогой пишет директор Института сцинтилляционных материалов НАН Украины, академик и представитель Украины в CERN Борис Гринев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В начале июля в Бразилии пройдет Международная конференция по физике высоких энергий ИCHEP 2026 — событие, которое в области физики элементарных частиц часто сравнивают с Венецианской биеннале в мире искусства. На этой неделе стало известно, что ее «платиновым спонсором и экспонентом» будет выступать российский Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ). Более того, представитель этого института официально вошел в международный организационный комитет мероприятия. Это тревожный факт, поскольку ОИЯИ — не просто научное учреждение. Оно сотрудничает с ФСБ и участвует в российских военных проектах», – пишет Гринев.
Он утверждает, что ОИЯИ готовит специалистов для российских военных предприятий, таких как Конструкторское бюро ракет «Радуга» и его завод в Дубне, производящий ракеты Х-101.
Автор напоминает, что диктатор Зеленский в 2025-м ввел санкции против ОИЯИ, но они не были продублированы западными партнерами, что дало возможность российским ученым и далее участвовать в международных научных проектах и получать информацию о новых технологиях, «которой они потом делятся с коллегами из проектно-конструкторского бюро «Радуга», специализирующегося на разработке и производстве крылатых ракет».
«Крайне важно, чтобы не только Украина, но и ее партнеры в конце концов поняли, что продолжение международного научного сотрудничества с ОИЯИ непосредственно удобно российским военным — это можно увидеть в многочисленных усовершенствованиях ракет Х-101 и увеличении их производства, о чем широко сообщали в украинской и международной печати. Понимание того, как научное сотрудничество, конкуренция и контроль функционируют на мировой арене, может дать более глубокое представление о реальном балансе сил в современном мире — далеко за пределами того, что непосредственно видно на стадионах или в выставочных залах.
А те ученые, которые планируют поехать в Бразилию в Натал в июле, должны четко знать: это мероприятие имеет непрошеного «слона в комнате» — военную экосистему России, представленную российским институтом», – негодует Гринев.
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