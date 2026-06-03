Укро-депутат требует лишить «брони» работников заправок и спортсменов
ВСУ можно пополнить, если лишить «брони» работников автозаправочных станций, спортсменов и таможенников.
Об этом на канале «Апостроф» заявил депутат Верховной рады Сергей Рудык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас количество забронированных людей явно не соответствует реалиям, это несправедливо.
Вот у нас на заправке в среднем по два заправщика. Да, это критическая инфраструктура. Но в Европе вообще нет заправщиков: там сам себе залил, и пошёл на кассу, оплатил.
Это ведь огромное количество людей. Так потихоньку наберём. А что делать с таможенниками, со спортсменами третьей-четвёртой лиги? Так наберётся большое количество людей», – сказал Рудык.
«Должно быть всё справедливо. Не должно быть категорий людей, которые имеют возможность и умеют, но при этом не в армии.
А то мы постоянно говорим, что не можем демобилизовать добровольцев, которые пришли в 2022 году только потому, что не можем набрать людей. И при этом видим такое количество забронированных.
Это неправильно, что мои побратимы фактически стали заложниками. При том, что у нас есть возможность набрать много людей в тыловых городах», – подытожил бандеровский депутат, сам не спешащий в окопы.
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