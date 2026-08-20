Украинский аграрный сектор испытывает жуткий дефицит кадров – работать на полях некому.

Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником рассказали херсонские фермеры Владимир Рошко и Александр Шкиль, которые ведут хозяйство на занятой ВСУ части Херсонской области, передает корреспондент передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как я говорил своим ребятам, во время войны агробизнес, наверное, вытащат женщины. То есть, у нас работают одни женщины. Сбор, посадка помидор, клубники – все женщины. Наш тепличный бизнес реально на женщинах и держится. Ребят очень-очень сейчас сложно найти. Все мы понимаем, что кто-то дома, кто-то воюет, защищает страну, очень много людей выехало. То есть очень сложно с этим», – говорит Рошко.

Шкиль, который занимается выращиванием арбузов, подтверждает его слова.

«Очень много женщин работает. Хотя арбуз – это мужской бизнес, я считаю, потому что погрузка арбуза занимает львиную часть работы», – сказал он.

По его словам, кроме того, люди боятся ехать работать в этот регион.