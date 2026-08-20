Укро-фермеры: «Мужиков не осталось – работают одни жиночки»

Игорь Шкапа.  
20.08.2026 14:47
  (Мск) , Киев
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Сельское хозяйство, Украина, Экономика коллапса


Украинский аграрный сектор испытывает жуткий дефицит кадров – работать на полях некому.

Об этом в беседе с киевским политологом Русланом Бортником рассказали херсонские фермеры Владимир Рошко и Александр Шкиль, которые ведут хозяйство на занятой ВСУ части Херсонской области, передает корреспондент передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский аграрный сектор испытывает жуткий дефицит кадров – работать на полях некому. Об этом...

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«Как я говорил своим ребятам, во время войны агробизнес, наверное, вытащат женщины. То есть, у нас работают одни женщины. Сбор, посадка помидор, клубники – все женщины. Наш тепличный бизнес реально на женщинах и держится. Ребят очень-очень сейчас сложно найти. Все мы понимаем, что кто-то дома, кто-то воюет, защищает страну, очень много людей выехало. То есть очень сложно с этим», – говорит Рошко.

Шкиль, который занимается выращиванием арбузов, подтверждает его слова.

«Очень много женщин работает. Хотя арбуз – это мужской бизнес, я считаю, потому что погрузка арбуза занимает львиную часть работы», – сказал он.

По его словам, кроме того, люди боятся ехать работать в этот регион.

«Видят – это Херсон. И все, страх в коленях и думают, что здесь убивают, еще не доезжая до населенного пункта… Херсон – это ведь не село. Я нахожусь в селе, а люди мне говорят: «Так там в Херсоне бомбят». Говорю: «Ну да, и Одессу бомбят, и Киев бомбят, все бомбят». У меня поля не в Херсоне», – фермер пытается завлечь народ в охваченный боевыми действиями регион.

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English version :: Читать на английском Укро-фермеры: «Мужиков не осталось – работают одни жиночки»

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