Укро-генерал: Никаких залогов! Всех коррупционеров до одного – в окопы

Вадим Москаленко.  
11.11.2026 15:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Деньги, которых так не хватает на разработку средств ПВО, нужно забирать у проворовавшихся коррупционеров.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замначальника генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Деньги, которых так не хватает на разработку средств ПВО, нужно забирать у проворовавшихся коррупционеров....

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«Видите ли, у нас очень важно иметь спектр. Это же не только дроны-перехватчики. Ищем дешёвые, потому что немного у нас средств на выполнение этих задач. Я думаю, что надо пересмотреть. И все коррупционеры, которые проходят, все эти залоги показывать людям, куда они идут, и решать два вопроса.

Средства с них, которые народные, они тратят – направлять на самое актуальное и показывать. Почему-то этого не делают, а это такой сильный был бы шаг, на мой взгляд. И во-вторых, суды, которые будут быстро рассматривать – никаких там залогов!» – вещал Романенко.

«А все коррупционеры во время войны должны исполнять приговоры на линии соприкосновения. Или с оружием в руках, или в строительстве соответствующих фортификационных сооружений. На пятом году, я думаю, такое время пришло, и надо с этим бороться», – требовал от Зе-банды укро-генерал.

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