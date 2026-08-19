Укро-нацист: «Через два года на параде в Варшаве будут шагать московиты»

Игорь Шкапа.  
19.08.2026 13:09
  (Мск) , Киев
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Политика, Польша, Россия, Украина


Польша демонстративно отказалась приглашать ВСУ на военный парад в Варшаве. Возможно, это связано с планами уже вскоре совместно с русскими выступить против бандеровцев.

Такими опасениями в своём видеоблоге поделился объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша демонстративно отказалась приглашать ВСУ на военный парад в Варшаве. Возможно, это связано с...

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«Поляки провели самый большой за свою последнюю историю военный парад у себя в Польше, где они с гордостью продемонстрировали очень много устаревшей техники, непригодной к полю боя. На этот парад они не пригласили украинцев. Маршировали американцы, канадцы, литовцы, а украинцы не маршировали», – сказал Корчинский.

По его словам, поляки «готовятся воевать с УПА, совсем не с московитами».

Он вспомнил, что в 1944 году немало поляков погибло в Италии в битве при Монте-Кассино при штурме англо-америкнскими войсками немецких позиций.

«Через несколько месяцев удалось прорвать эту оборону в значительной степени труппами польских солдат», – говорит нацист.

Он добавил, что в итоге британцы не пригласили поляков на свой парад в Лондоне, поскольку Польша на тот момент была уже в блоке с СССР.

«Никаким погибшим, воевавшим полякам, получавшим ранения за Британию и за британские интересы, места на параде не нашлось. Теперь я думаю, возможно, это было правильно, если украинцам, сейчас, погибающим в том числе и за Польшу, не нашлось места на польском параде.

Впрочем, мы должны быть благодарны братскому польскому народу за то, что пока они не пригласили к себе на парад московитов. Я думаю, что через год-два там уже будут маршировать московиты», – прогнозирует Корчинский.

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English version :: Читать на английском Укро-нацист: «Через два года на параде в Варшаве будут шагать московиты»

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