Укро-омбудсмен: «Бунты против могилизации могут охватить всю Украину. Население их массово поддержит»
На Украине существует угроза массовых бунтов против мобилизации на фронт.
Это в интервью «Украинской правде» признал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Журналистка попросила прокомментировать ранее высказанное ее собеседником мнение относительно беспорядков в Тернополе, где толпа местных жителей сошлась в рукопашной с ТЦК и полицией, что «напряжение вокруг мобилизации достигло опасного уровня». У него спросили, как уровень должен быть следующий.
«Общественное сопротивление. Это уже происходит, но пока единично. А когда я говорю общественное, я имею в виду, что подобные случаи будут случаться на территории всей Украины, это будет уже в ежедневном режиме, и это будет максимально восприниматься населением в положительном плане», – тревожится Лубинец.
Он говорит, что в 2022 году к нему обратились 18 человек, котыре считали, что их права нарушили при мобилизации, а в следующем году это число выросло в несколько раз.
«Но всплеск я увидел в начале 24-го года, когда автоматически по сравнению с предыдущими годами количество жалоб возросло в сотни раз», – подчеркнул Лубинец.
Во сколько раз выросло число жалоб по состоянию на этот год, чиновник не сообщил.
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