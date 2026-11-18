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Упавший в 300 м от станции Мукачево дрон, из-за чего Венгрия приостановила ж/д-сообщение с Украиной, это только первая ласточка.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это случайный залёт беспилотника, или Москва начнёт целенаправленно бить, чтобы посеять панику среди европейских перевозчиков и перерезать Украине и это сообщение?», – спросила соведущая.

«Дело в том, что Закарпатье длительное время, за редкими исключениями, особенно при предыдущих правительствах, было такой себе резервацией стабильности и спокойствия, которую россияне не атаковали. То ли было соглашение с предыдущим правительством, то ли технически не было смысла в этом. Но сейчас ситуация меняется. И мне кажется, что это может быть игра и давление России и на новое правительство Мадьяра [премьер Венгрии]. …Поэтому «Шахеды» и баллистические крылатые ракеты в каких-то особых важных случаях – это те инструменты, которые остаются в руках у Москвы», – сказал Бортник.

Он указал на два фактора атак на Закарпатье.

«Из-за массового переноса производства украинского в Закарпатскую область и из-за возможных переговоров и «недошмыгов» с Венгрией, атаки на Закарпатье будут усиливаться», – предупредил укро-эксперт.

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