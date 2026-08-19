Бандеровский военкор: Российская авиация разносит важный тыловой город в Днепропетровской области

Анатолий Лапин.  
19.08.2026 15:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Спецоперация, Украина


Российская авиация активизировала удары по Павлограду в Днепропетровской области. Это – крупный хаб, на котором держится обеспечение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. 

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская авиация активизировала удары по Павлограду в Днепропетровской области. Это – крупный хаб, на...

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«Павлоград сейчас напоминает Покровск 23-го года, когда были бои за Авдеевку. Это был основной логистический город, через который много шло трафика, все там находились, жили. Место, где можно было отдохнуть, с кем-нибудь встретиться, перевести дух и дальше уже ехать на фронт.

Павлоград сейчас – это Покровск 23-го года. Конечно, в Павлограде сейчас гораздо сложнее, потому что россияне бьют авиацией, хотя город на достаточно серьезном расстоянии от линии фронта.

Россияне близко подлетают к линии фронта и используют авиабомбы с ракетными ускорителями. В 2023-го года не было у противника такого количества дронов, а реактивных дронов не было вообще.

Сейчас с момента обнаружения пусков до момента подлета проходит достаточно короткий срок времени, и отреагировать сложно. Потому что скорость 350 км в час.

Сейчас Павлоград существенно меняется. Большое количество работников и военных. Очень высока нагрузка на сам город, потому что это логистика, и на Славянск, на Краматорск. Город играет немаловажную роль для удержания фронта», – еще надеется на чудо бандеровский военкор.

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English version :: Читать на английском Бандеровский военкор: Российская авиация разносит важный тыловой город в Днепропетровской области

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