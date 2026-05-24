«Умеем только Путина ненавидеть» – киевский философ рассказал, как деградирует Украина

Война стала смыслом украинского государства, которое больше ни на что не способно.

Об этом в эфире объявленного РФ в розыск политолога Юрия Романенко заявил киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ты хочешь работать – отчисляй на фронт. Ты хочеш что-то развивать – развивай ВПК. Ты хочешь воровать – воруй на поставках оружия, и так далее. Ты хочешь что-то делать – делай это через войну. То есть у тебя другой реальности нет», – говорит философ.

По его словам, нужно думать о послевоенном будущем, но это фактически не обсуждается, а элитные дискуссии по этому поводу отсутствуют.

«Пропагандистские есть. Собираются и что делают? Ненавидят Путина или обсуждают технологические аспекты – дроны, пятое, десятое и так далее. То есть не выходят из реальностей войны ни при каких условиях.

И вот сознание, которое находится в реальности войны, не способно обсуждать ничего, кроме войны, потому что оно подыскивает цели», – резюмировал Дацюк.