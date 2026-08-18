Уничтоженные на Украине производства просто переносятся в Польшу

Евросоюз оперативно замещает уничтожаемые на Украине мощности ВПК.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уничтожаем производство дронов на Украине, да. Но Европа в чем заинтересована: производить дроны на Украине, или производить дроны для Украины у себя и поставлять на Украину? Конечно же, она заинтересована в первую очередь в производстве дронов у себя для Украины.

И каждый раз, когда мы уничтожаем завод в Киеве (я не говорю, что это плохо), он перемещается в Польшу, куда мы не бьем. И, соответственно, Украина все равно продолжает получать эти дроны, тем или иным путем.

А военные возможности Европы в области беспилотных систем постоянно возрастают, и у них открывается все новые и новые производства», – сказал Живов.