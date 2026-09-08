Уралов: Русский язык запрещают специально – необразованными идиотами легче манипулировать

Игорь Шкапа.  
08.09.2026 14:37
  (Мск) , Киев
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Политика, Украина


На постсоветском пространстве запущена программа создания невежественных людей.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, ранее долгое время работавший на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На постсоветском пространстве запущена программа создания невежественных людей. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом...

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Ведущий обратил внимание, что на Украине навязывают людям принцип «лучше говори на плохом украинском, чем на русском».

Уралов заметил, что язык представляет собой то, что формирует мышление, вместе с которым формируется мировоззрение.

«Разрушение структуры  языка – суть разрушения структуры мышления. А человек с разрушенными структурами мышления –  это идеальный объект для манипуляции. Ему можно внедрить, внушить всё, что хочешь. Вот поэтому  программа создания невежественных людей стартовала в конце 80-х годов, когда  языковой вопрос [подняли] по всему Советскому Союзу, подчёркиваю.

В Казахстане, если мы посмотрим,  противопоставление русского и казахского языков приводит к таким же эффектам. В Молдавии это производит. В Молдавии вообще уничтожили язык – молдавский подменили румынским», – подчеркнул эксперт.

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English version :: Читать на английском Уралов: Русский язык запрещают специально – необразованными идиотами легче манипулировать

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