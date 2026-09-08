Уралов: Русский язык запрещают специально – необразованными идиотами легче манипулировать
На постсоветском пространстве запущена программа создания невежественных людей.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, ранее долгое время работавший на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущий обратил внимание, что на Украине навязывают людям принцип «лучше говори на плохом украинском, чем на русском».
Уралов заметил, что язык представляет собой то, что формирует мышление, вместе с которым формируется мировоззрение.
«Разрушение структуры языка – суть разрушения структуры мышления. А человек с разрушенными структурами мышления – это идеальный объект для манипуляции. Ему можно внедрить, внушить всё, что хочешь. Вот поэтому программа создания невежественных людей стартовала в конце 80-х годов, когда языковой вопрос [подняли] по всему Советскому Союзу, подчёркиваю.
В Казахстане, если мы посмотрим, противопоставление русского и казахского языков приводит к таким же эффектам. В Молдавии это производит. В Молдавии вообще уничтожили язык – молдавский подменили румынским», – подчеркнул эксперт.
English version :: Читать на английском Уралов: Русский язык запрещают специально – необразованными идиотами легче манипулировать