Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На постсоветском пространстве запущена программа создания невежественных людей.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, ранее долгое время работавший на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий обратил внимание, что на Украине навязывают людям принцип «лучше говори на плохом украинском, чем на русском».

Уралов заметил, что язык представляет собой то, что формирует мышление, вместе с которым формируется мировоззрение.