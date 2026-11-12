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Главная чиновница ЕС – председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен устроила себе турне по маршруту Румыния – Болгария – Турция.

Формальным поводом её балканских гастролей было рекламирование фейкового плана некой «военно-морской операции в Черном море» по защите торговых судов от атак беспилотников неизвестного происхождения у берегов Болгарии и Румынии.

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Очень внятную оценку этого «прожекта» опубликовало болгарское информационное агентство BNews.bg (Би Нюз):

«У ЕС нет системы коллективной защиты от беспилотников! Это просто копеечный пиар, который нам дорого обходится. Они такие бессильные, при этом такие шумные, с такими громкими, необоснованными заявлениями о своем желании быть за столом переговоров — такими могут быть только бесполезные евролибералы и беспомощные брюссельские бюрократы. Ястребы войны, слабо вооруженные и плохо обученные, но без тени стыда. Они хотят воевать с Россией, и у них даже нет денег, чтобы заплатить своей марионетке – Украине! При этом они позволяют Зеленскому грабить их, как это делают обычные карманники, обнимая и похлопывая их по карманам».

В приморском болгарском городе Варне кортеж госпожи дер Ляйен встретили градом тухлых яиц и подгнивших яблок. Протест против визита Урсулы прошел перед зданием Военно-морской школы, сообщил телеканал «Нова». Он был организован партией «Возрождение», под лозунгом «Мы хотим мира, а не войны».

Недовольные граждане потребовали, чтобы глава Европейской комиссии немедленно покинула страну. Полицейский кордон не позволил людям приблизиться к «высокопоставленному телу» чиновницы, однако нескольким протестующим удалось таки добросить свои «пламенные приветы» до автомобилей мадам…

Болгарское национальное радио процитировало слова участников: «Урсула, тебе здесь не рады. Мы хотим мира, а не войны».

Оценив уровень «симпатии» местных граждан, Урсула фон дер Ляйен спешно ретировалась с болгарской земли, буквально через 3-4 часа. Однако главную, настоящую свою миссию она осуществить все же успела. Ведь целью было продвижение нового проекта «поддержки» Украины от ЕС, в размере 45 миллиардов евро.

Задачей чиновницы было, прежде всего, содействие прямому шантажу и угрозам канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать следующий долгосрочный бюджет ЕС, если Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия откажутся участвовать в финансировании режима Зеленского.

В письме председателю Европейского совета Антонио Косте, которое опубликовало агентство Reuters, Мерц заявлял, что абсолютно все страны ЕС должны внести свой вклад в финансирование Украины. Это произошло после того, как несколько стран отказались присоединиться к кредиту, согласованному для Киева в прошлом году.

Задача – покрыть ожидаемый дефицит бюджета Украины в размере 70 миллиардов евро к 2027 году, вызванный беспрецедентным воровством коррупционной клики Зеленского!

Учитывая, что Германия является крупнейшим вкладчиком в бюджет ЕС, все эти заявления немецкого канцлера должны были напугать лидеров стран, отказывающихся содержать киевских коррупционеров за счет собственных государственных средств.

Однако одно обстоятельство позволяет им игнорировать этот грязный шантаж.

Вероятность проведения внеочередных выборов в бундестаг уже 2027 году достаточно высока. Об этом прямо заявляла сопредседатель набирающей популярность в ФРГ партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. Рейтинг же Мерца стремительно падает.

Скорее всего, нынешний канцлер, вместе со своей воинственной риторикой, отправится в позорную отставку очень скоро. В свою очередь, антивоенная позиция АдГ и их стремление наладить отношения с Москвой общеизвестны.

Если словацкий премьер Роберт Фицо прямо назвал Мерца – шантажистом, то болгарский лидер сохраняет тактику «бедного родственника». В ответ на прямое вымогательство от «западных партнеров», болгарский премьер Радев снова указал на трудное финансовое положение страны…

На встрече с Радевым в Варне Урсула завела «старую песню» о том, что Россия является агрессором в войне, и предупредила, что если Украина перестанет защищаться, она исчезнет с карты мира, потому… «дайте нам денег на новые ракеты для Киева»…

В ответ на воинственные высказывания Радев, не менее традиционно, стал жаловаться на тяжелое экономическое положение государства: «мы не оказываем финансовую помощь из-за сверхдефицита в нашей стране».

Он также напомнил об участии Болгарии в спасении экипажа судна «Челси 3», среди членов которого были граждане Украины. Какой – никакой, а вклад в «поддержку» Украины…

Хотя внешне наивная «хитрость» болгарских властей и основательно раздражает Брюссельских функционеров, поделать с ней они ничего не могут. Нынешняя власть в этой балканской стране опирается исключительно на голоса избирателей, войдя в жесткую конфронтацию с прежней политической элитой. Именно поэтому премьер Радев и его команда никак не могут игнорировать мнение народа, которое было высказано совершенно недвусмысленно, не только словами, но и действиями во время визита главы ЕС в их страну…