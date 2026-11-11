«Уже давно не звучит «перемога». Мы потеряли надежду!» – Порошенко

Вадим Москаленко.  
11.11.2026 08:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Коррупционные скандалы и бандитизм лишают Украины шансов вступить в Евросоюз даже в перспективе.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-президент Украины, а ныне депутат парламента и [признан террористом в РФ] Петр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Коррупционные скандалы и бандитизм лишают Украины шансов вступить в Евросоюз даже в перспективе. Об...

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«В этом пустом зале уже давно не звучит слово «победа». Мы потеряли надежду. В крайний раз это было в конце 2024 года, когда 18 раз зал вставал, утвердили «план победы» – и после этого забыли о победе.

Но я хочу вам подчеркнуть, победа возможна, и победа для Украины – это как членство Украины в Европейском Союзе», – сказал Порошенко.

Он призвал выполнить все требования Брюсселя к Киеву (конкурирующая с Порошенко аферистка Юлия Тимошенко называла это колонизацией).

«Уверен, что начало переговоров о членстве стало возможным благодаря жертвенности жителей Бучи, Ирпеня, Мариуполя и Бахмута.

Но что сейчас Украина предлагает Европейскому Союзу? «Карфаген», мафию, бандитов!

Вчера стало известно, что Молдова может одновременно присоединиться к Черногории и отсоединиться от нас. Нам придется соревноваться за членство разве что с Монголией», – сокрушался один из виновников нынешней кровавой бойни.

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English version :: Читать на английском «Уже давно не звучит «перемога». Мы потеряли надежду!» – Порошенко

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