«Уже давно не звучит «перемога». Мы потеряли надежду!» – Порошенко
Коррупционные скандалы и бандитизм лишают Украины шансов вступить в Евросоюз даже в перспективе.
Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-президент Украины, а ныне депутат парламента и [признан террористом в РФ] Петр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В этом пустом зале уже давно не звучит слово «победа». Мы потеряли надежду. В крайний раз это было в конце 2024 года, когда 18 раз зал вставал, утвердили «план победы» – и после этого забыли о победе.
Но я хочу вам подчеркнуть, победа возможна, и победа для Украины – это как членство Украины в Европейском Союзе», – сказал Порошенко.
Он призвал выполнить все требования Брюсселя к Киеву (конкурирующая с Порошенко аферистка Юлия Тимошенко называла это колонизацией).
«Уверен, что начало переговоров о членстве стало возможным благодаря жертвенности жителей Бучи, Ирпеня, Мариуполя и Бахмута.
Но что сейчас Украина предлагает Европейскому Союзу? «Карфаген», мафию, бандитов!
Вчера стало известно, что Молдова может одновременно присоединиться к Черногории и отсоединиться от нас. Нам придется соревноваться за членство разве что с Монголией», – сокрушался один из виновников нынешней кровавой бойни.
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