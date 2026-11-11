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Коррупционные скандалы и бандитизм лишают Украины шансов вступить в Евросоюз даже в перспективе.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-президент Украины, а ныне депутат парламента и [признан террористом в РФ] Петр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом пустом зале уже давно не звучит слово «победа». Мы потеряли надежду. В крайний раз это было в конце 2024 года, когда 18 раз зал вставал, утвердили «план победы» – и после этого забыли о победе. Но я хочу вам подчеркнуть, победа возможна, и победа для Украины – это как членство Украины в Европейском Союзе», – сказал Порошенко.

Он призвал выполнить все требования Брюсселя к Киеву (конкурирующая с Порошенко аферистка Юлия Тимошенко называла это колонизацией).