История с якобы российским дроном, который нашли в аэропорту Лейпцига возле военно-транспортного самолета с оружием для ВСУ, после чего Германия объявила о закрытии консульства РФ и Русского дома в Берлине, слишком похожа на инсценировку или работу третьих сил.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в эфире антироссийского Ютуб-канала «Живой Гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта история достаточно мутная. Да, отличная история со взрывчаткой в консервной банке. Интересно, из-под каких консервов? Интересно, что в этой истории задействованы человек с латвийским паспортом, с белорусским паспортом. А где здесь Россия? И отпечатки пальцев нашли в Финляндии, в Литве – того, кто вешал эту консервную банку. Где-где? В Финляндии, в Литве? Эта история еще очень смутная. Но то, что она является предлогом, пока не причиной, предлогом для того, чтобы вводить дальнейшие санкции, так это действие германского правительства, оно бы и без этого стало это делать. Даже не было бы этих дронов, которые очень вовремя подвернулись к региональным выборам в Германии. Но оно бы вводило эти санкции. Дискуссия о том, чтобы прикрыть визы, идет давно. Дискуссия о том, чтобы закрыть Русский дом, идет давно, дискуссия о том, чтобы закрыть консульство – их закрыли шесть. Осталось седьмое и последнее, кроме Берлина, давно. Но на самом деле ничего нового, кроме эскалации», – рассуждал Венедиктов.

Иноагент отмечает, что в этой истории непонятна роль гражданина Латвии, который фигурировал в материалах дела:

«А что касается конкретных.., опять опция того, что проводилась диверсия, есть доказательства этого? Хорошо бы судебный процесс. А где эти люди? Вот, человек с латвийским паспортом, который был объявлен организатором, он, видимо, улетел в Латвию. А что молчит латвийское правительство?.. А где этот гражданин латвийский? Куда он улетел из Германии? А про это молчат, а коллеги на пресс-конференции министра внутренних дел не спрашивают у него. А куда он улетел? Наверняка отследили его билеты. У него же паспорт шенгенский, латвийский».

Венедиктов не исключает, что в истории с этим дроном в немецком аэропорту могла быть замешана Украина.

«Дрон лежит в аэропорту между военно-транспортными самолетами, четыре часа его никто не видит. Он прилетает в зону аэропорта, его никто не видит. Вот этот схрон найден между двумя взлетно-посадочными линиями, их никто не видит. что у вас аэропорт военный как-то охраняется там, где военные ангары, или нет? У вас там радары стоят или нет? Случайным образом нашли, какой удобный случай. У нас уже северные потоки такие были, которые взрывала Россия, а оказалось, нет, не Россия… и не США», – поспешил добавить иноагент.

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