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Евросоюз должен кратно увеличить производство беспилотников, чтобы в следующем году Украина смогла запустить по территории России 20 миллионов дронов.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил комиссар ЕС Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потребность Украины в оружии в денежном выражении все больше смещается в сторону беспилотников. В начале 2026 года она составляла 31%. По прогнозам в 2027 году она составит 62%. В этом году Россия использует около 10 миллионов беспилотников, в следующем – около 20 миллионов. Украина при поддержке ЕС должна соответствовать этим показателям, и будет соответствовать!», – сказал Кубилюс.