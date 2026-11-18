«В 2027 году Украина должна запустить по России 20 миллионов дронов» – еврокомиссар
Евросоюз должен кратно увеличить производство беспилотников, чтобы в следующем году Украина смогла запустить по территории России 20 миллионов дронов.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил комиссар ЕС Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Потребность Украины в оружии в денежном выражении все больше смещается в сторону беспилотников. В начале 2026 года она составляла 31%. По прогнозам в 2027 году она составит 62%.
В этом году Россия использует около 10 миллионов беспилотников, в следующем – около 20 миллионов. Украина при поддержке ЕС должна соответствовать этим показателям, и будет соответствовать!», – сказал Кубилюс.
«Поэтому нам нужно увеличить производство оружия, необходимого Украине, в том числе в ЕС, чтобы поставки начались в 2027 году, а не в 2028 или 2029.
Сегодня Еврокомиссия внесла предложение по усилению пакета кредитов для поддержки Украины за счет дополнительного финансирования в размере 45 миллиардов евро, из которых 25 миллиардов пойдут на оборону в 2027 году.
Это очень важное решение – как с материальной, так и с политической точки зрения. Оно посылает мощный сигнал, в том числе господину Путину, что ЕС продолжает поддерживать Украину.
Этот инструмент поддержки координации в сфере обороны поможет Украине поддерживать обороноспособность в течение 2027 года за счет закупок всего необходимого для обороны», – подытожил литовец.
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