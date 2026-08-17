В Армении грозят экспроприировать активы «компании-банкрота» Газпром

Елена Острякова.  
17.08.2026 22:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 442
 
Газ, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина


Если «Газпром» решит разорвать договор с Арменией о беспошлинных поставках газа, Ереван экспроприирует активы его дочернего предприятия.

Об этом лидер внепарламентской партии «За республику» Рубен Меграбян заявил в эфире крупнейшего армянского медиахолдинга «Ноян Тапан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если «Газпром» решит разорвать договор с Арменией о беспошлинных поставках газа, Ереван экспроприирует активы...

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«Русские должны понимать (они хорошо играют в шахматы), что ходы делаются по очереди. И если их ход в том, чтобы накануне зимы заморозить Армению, то они получат изъятие активов. Тут без вариантов», – сказал Меграбян.

Он назвал существующее соглашение с «Газпромом» «абсолютно ублюдочным» и предложил Еревану самому его разорвать, чтобы газом Армению снабжали Иран, Азербайджан и Турция.

«Если их головное предприятие, то есть российский «Газпром» начнет нас шантажировать, его «дочка» будет от этого очень сильно страдать. Страдать в виде ликвидации.

Эти последствия русские должны понимать. «Газпром» – это компания-банкрот, как и РЖД, как и вся российская экономика. Она дышит на ладан, и гнить будет долго. Но под ударами ВСУ это гниение ускорится», – сказал Меграбян.

Он предложил активнее сотрудничать с Украиной, у которой с Арменией «полное совпадение интересов».

В мае посольство РФ передало Еревану письмо главы Минэнерго о возможной денонсации соглашения о беспошлинных поставках газа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться. Разговор ни к чему не привёл.

14 августа антикоррупционный комитет Армении заявил о задержании четырёх сотрудников ЗАО «Газпром Армения» и одного чиновника градостроительной инспекции «за взятки».

Экономика Армении одна из самых зависимых от газа в мире. Эксперты скептически оценивают возможность заменить российский газ на иранский или азербайджанский. К тому же, они обойдется дороже.

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English version :: Читать на английском В Армении грозят экспроприировать активы «компании-банкрота» Газпром

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