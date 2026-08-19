В Баку у русофобов потекли слюни на российских политологов

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Русофоб депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков надеется, что трех российских политологов, объявленных в международный розыск, выдаст Азербайджану какая-нибудь третья страна, как в 2017 году Белоруссия выдала Баку блогера Александра Лапшина.

Об этом он заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Daily Europe Online», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был один такой Лапшин, который тоже себе позволял, нес антиазербайджанский понос. Но его задержали по азербайджанскому запросу в Минске, выдали Азербайджану, здесь посидел. Чуть не сошел с ума от страха. И до сих пор обделавшись продолжает бродить и портить воздух. Но урок он свой получил», – сказал Мусабеков.

Такую же судьбу он пророчит политтехнологу Семену Уралову.

«И эти тоже самое. Они думают, что это можно делать безнаказанно, но ошибаются. Не знаю, как по ордеру Украины, а вот по ордеру Азербайджана этого Семена вполне могут задержать и в Грузии, и в Турции, и в Казахстане, и в Узбекистане. Посидит немножко и поймет, что так позволять себе вонять в эфире напрасно», – злобствовал азербайджанский депутат.

Путешественник и блогер, гражданин России и Израиля Александр Лапшин 15 декабря 2016 года был арестован в Минске по запросу властей Азербайджана и 7 февраля 2017 года экстрадирован в Баку из-за посещения Нагорного Карабаха в 2011 и 2012 годах без разрешения азербайджанских властей.

7 сентября 2022 года Комитет по правам человека ООН принял резолюцию, признавшую власти Белоруссии виновными в незаконном аресте Лапшина.