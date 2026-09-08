В самом туристическом месте белорусского областного центра появится памятник русскому полководцу Ивану Паскевичу. Установка монумента начата при поддержке российского военно-исторического общества. Решение об установке принято на высоком уровне. Впервые идея была озвучена в 2024 году во время визита в город представителей российского посольства.

В марте 2025 года помощник Путина Владимир Мединский сообщил, что обсуждал вопрос с главой администрации Лукашенко Дмитрием Крутым. За решением последовала установка закладного камня, творческий конкурс и, наконец, в августе начались работы, которые, как ожидается, будут закончены к 26 ноября, когда в Гомеле будет отмечаться День города, приуроченный к годовщине освобождения от немецко-фашистской оккупации.

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Место для памятника выбрано максимально удачно — у Лебяжьего пруда в центральном городском парке, в нескольких десятках метров от памятника его сыну Федору. Неподалеку, возле местного ЗАГСа стоит и скульптура жены Федора Ирины. На улице Ирининской, бывшей Первомайской, названной в честь ее же. Парк, в котором будет установлен памятник, как несложно догадаться, тоже назван в честь семьи Паскевичей.

История города вообще тесно связана с родом Румянцевых-Паскевичей. Земля для семейной резиденции на живописном берегу Сожа предоставлена предку Ивана Паскевича Петру Румянцеву еще Екатериной II за военные заслуги. Там же был построен дворец Паскевичей, являющийся символом города и изображенный на белорусской 20-рублевой купюре. Там же, в семейной усыпальнице захоронен и сам военачальник. Совсем рядом с местом, где будет стоять памятник.

То, что памятника самому известному из Паскевичей в городе до сих пор не было — скорее упущение и недоработка властей, которые традиционно без энтузиазма относятся к увековечиванию культурного и исторического наследия Российской Империи. Но нашлись в Гомеле, и не только, и яростные противники памятника прославленному полководцу. И, разумеется, это — змагары, всегда противящиеся присутствию всего русского.

С самого начала подключилось местное издание «Флагшток», основная аргументация которого сводилась к тому что жителей города «не спросили», устанавливая памятник. Вообще-то, проведение каких-либо общественных слушаний при установке подобных скульптур в Белоруссии практически не практикуется и уж точно не является обязательным. Властям республики точно не нужен политический хайп, сопровождающий установку имеющего хоть какое-то отношение к истории и культуре объекта. Сами оппозиционеры, добиваясь установки памятников кому-нибудь из своего пантеона, на таких слушаниях, кстати, тоже не настаивали.

Когда работы уже начались, вслед за местным сайтом, в сражение с памятником вступила и тяжелая артиллерия в виде Александра Федуты, оппозиционного журналиста, политтехнолога и бывшего заключенного по резонансному делу о заговоре с целью свержения Лукашенко. Представить себе 150-килограммового пушкиниста в роли заговорщика, конечно, сложно, но за языком Федута точно не следил, за что и поплатился.

Оказавшись на свободе после очередного потепления в отношениях с Трампом, следить, похоже, не научился. В вину российскому генерал-фельдмаршалу Федута поставил, что «его именем в Польше детей пугали». Почему-то пану змагару оказались ближе слезы польских детей, испугавшихся российского наместника, подавившего очередной шляхетский рокош за право пороть на конюшнях белорусских крестьян без контроля из Петербурга, чем кровь этих самых крестьян. Они, в массе своей, мятеж не поддержали, сохраняя верность российскому царю и даже создавая отряды самообороны.

«Помните, как возмущались бестактностью строк на постаменте памятника Пушкину в Могилеве — тех, из «Клеветникам России». Тогда удалось отбиться. Теперь — не отобьемся. Его светлость Паскевич-Эриванский-Варшавский чугунной ногой встанет на границе с Украиной, демонстрируя, что уж белорусскую землю Петербург не отдаст», – пафосно написал Федута, напоминая о давней перемоге змагаров в войне с русскими памятниками.

Верно. Не отобьются. Прошло их время.